Najsłodsza komedia roku „Miłość jest blisko” w kinach od 4 marca

Premiera 4 marca o 18:30 w Multikino oraz o 18:00 w Forum Cinemas Vingis.

Opis: Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco…

reżyseria

Radosław Dunaszewski

scenariusz

Mariusz Kuczewski / Marcin Baczyński

gatunek

Komedia romantyczna

produkcja

Polska