Najnowsze opowiadanie Radka Raka tylko w Wolnych Lekturach!

Traumy z dzieciństwa i nieoczekiwana pomoc ze strony zwierząt. Ale czy na pewno pomoc? Co się wydarzy, gdy gnębiony przez rówieśników i starszych wrażliwy chłopiec zostanie obdarzony zaufaniem futerkowych stworzonek?

Małe zwierzątka to na poły fantastyczna, na poły jak najbardziej realistyczna opowieść o polskiej prowincji, o szkole, literaturze i… myszach. Będzie Prezydent, Popiel, dziura w ziemi i – jak zapowiada tytuł – małe zwierzątka. Szczególnie gryzonie. Czy to raczej baśń, kryminał, czy może horror, o tym przyjdzie zdecydować Wam po lekturze.

Już dziś zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie online z autorem, które odbędzie się 7 grudnia 2020 r. o godz. 19.30 czasu litewskiego. Spotkanie poprowadzi Michał Nogaś.

Opowiadanie Radka Raka od 25 listopada 2020 r. przez najbliższe dwa miesiące dostępne będzie tylko dla członków Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur – inicjatywy zrzeszającej darczyńców wspierających finansowo działania biblioteki.

Do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur dołączyć może każdy, kto przekazał darowiznę na Wolne Lektury. Po dokonaniu wpłaty otrzymuje się e-mail z linkiem, dzięki któremu można się zarejestrować w Towarzystwie i zalogować do biblioteki. Dostęp do przedpremierowych książek uzyskuje się po zalogowaniu. Darowizna jednorazowa uprawnia do 1 miesiąca dostępu. Darowiznę na Wolne Lektury można przekazać także przez aplikację mobilną dostępną na systemy Android i iOS.

Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur ma na celu częściowe uniezależnienie biblioteki od dotacji ze środków publicznych i zapewnić jej możliwości utrzymania i poszerzenia dostępnych nieodpłatnie zbiorów. Osoby wspierające Wolne Lektury dotychczas uzyskały wcześniejszy dostęp do utworów napisanych przez Pawła Sołtysa, Julię Fiedorczuk, Magdalenę Tulli, Łukasza Orbitowskiego, Sylwii Chutnik i Subcomandante Marcosa w przekładzie Katarzyny Okrasko. Zamierzamy kontynuować ten zwyczaj i co dwa miesiące udostępniać naszym Darczyńcom kolejne atrakcyjne nowości.

Radek Rak (ur. W 1987 r. w Dębicy) – polski pisarz fantastyki. Z zawodu weterynarz, ukoczył stosowny wydział na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Publikował opowiadania w „Nowej Fantastyce”, „Lampie” i e-zinie „Esensja”. W tym roku został finalistą Nagrody Literackiej „Gdynia” i laureatem Nagrody Literackiej „Nike”. Później zdobył Nagrodę Literacką im. Jerzego Żuławskiego, Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla, Śląkfę oraz nagrodę „Nowej Fantastyki”. Kanwą jego opowiadań i powieści są baśnie, legendy i mity.