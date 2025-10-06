Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny

Odkrycia, które zmieniają oblicze medycyny

Brunkow, Ramsdell i Sakaguchi zostali uhonorowani za odkrycie, że nasz układ odpornościowy, aby działał skutecznie, musi być odpowiednio regulowany. W przeciwnym razie może zacząć atakować zdrowe komórki organizmu. Badacze zidentyfikowali komórki T regulatorowe, które pełnią rolę „ochroniarzy” układu odpornościowego i zapobiegają atakom na własny organizm. Odkrycia te stanowią fundament nowych terapii w leczeniu chorób autoimmunologicznych, walki z rakiem, a także w transplantologii.

Kim są laureaci?

Mary E. Brunkow (ur. 1961) to amerykańska badaczka, pracująca w Institute for Systems Biology w Seattle. W swojej karierze badała m.in. genomikę, biomarkery sepsy oraz chorobę z Lyme. Ma także doświadczenie w przemyśle biotechnologicznym i jest współautorką kilku patentów związanych z medycyną.

Fred Ramsdell (ur. 1960) to immunolog z USA, który po ukończeniu Uniwersytetu Kalifornijskiego przez wiele lat pracował w National Institutes of Health, a później kierował projektami badawczymi w firmach biotechnologicznych, takich jak ZymoGenetics, Novo Nordisk czy aTyr Pharma.

Shimon Sakaguchi (ur. 1951) to japoński immunolog, profesor na Uniwersytecie w Osace. Uznawany jest za pioniera w dziedzinie immunologii, mając na swoim koncie liczne nagrody naukowe, w tym William B. Coley Award i Gairdner Foundation International Award.

Typowani kandydaci

Choć nazwiska kandydatów rozważanych przez Komisję Noblowską pozostają niejawne, eksperci corocznie starają się przewidzieć, kto może otrzymać prestiżowe wyróżnienie. Wśród osób wymienianych w 2025 roku jako potencjalni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny byli:

Andrea Ablasser, Glen N. Barber, Zhijian ‘James’ Chen — za badania nad układem odpornościowym, zwłaszcza mechanizmami wykrywania patogenów i aktywacji odpowiedzi immunologicznej.

— za badania nad układem odpornościowym, zwłaszcza mechanizmami wykrywania patogenów i aktywacji odpowiedzi immunologicznej. John E. Dick — za odkrycia dotyczące komórek macierzystych nowotworów krwi, co miało duży wpływ na rozwój terapii celowanych w leczeniu białaczki.

— za odkrycia dotyczące komórek macierzystych nowotworów krwi, co miało duży wpływ na rozwój terapii celowanych w leczeniu białaczki. Kenji Kangawa i Masayasu Kojima — za odkrycie hormonu głodu, greliny, który odgrywa kluczową rolę w regulacji apetytu i metabolizmu.

— za odkrycie hormonu głodu, greliny, który odgrywa kluczową rolę w regulacji apetytu i metabolizmu. Jeffrey M. Friedman, Masashi Yanagisawa i Thomas S. Kilduff — za badania nad hormonami sytości i mechanizmami snu, które mają znaczenie w leczeniu otyłości, bezsenności i zaburzeń metabolicznych.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie immunologii, które ma szerokie zastosowanie w leczeniu wielu poważnych chorób. Ich prace pokazują, jak wielki wpływ na zdrowie człowieka mają mechanizmy regulujące nasz układ odpornościowy, co może zrewolucjonizować podejście do leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworów czy przeprowadzania transplantacji.