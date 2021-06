Na wielki ekran powraca dzieło Kieślowskiego, na którym mogą się uczyć twórcy współczesnych seriali

Nakręcony przed trzydziestu laty „Dekalog“ to dzieło odporne na upływ czasu, nieblaknące w różnobarwnej scenerii współczesnych seriali. Można go oglądać wiele razy i wciąż odkrywać w nim coś nowego.

W stworzonym dla telewizji cyklu analizowane są zagadnienia życia i śmierci, miłości i nienawiści, prawdy i czasu. To wszystko reżyser wraz ze współtwórcą scenariusza Krzysztofem Piesiewiczem łączy w spójną opowieść o nietrwałym i niedoskonałym ludzkim istnieniu. Każdy odcinek cyklu ukazuje dylematy moralne, z którymi zderzają się mieszkańcy warszawskiego blokowiska.

„Od pierwszego do ostatniego filmu wciąż opowiadam historię człowieka, który niezbyt dobrze orientuje się w świecie, niewiele wie o tym co dobre, a co złe i czegoś desperacko szuka. Szuka odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Po co to wszystko? Po co rano wstawać? Po co wieczorem iść spać? Po co znów się budzić? – powiedział reżyser, zwany liderem kina niepokoju moralnego.

Pokazy obsypanego nagrodami „Dekalogu” organizuje kino Skalvija wspólnie z Instytutem Polskim w Wilnie w 80. rocznicę urodzin K. Kieślowskiego (reżyser urodził się 27 czerwca 1941 roku).

Słowo wstępne przed seansami wygłosi profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szef festiwalu filmowego „Off Cinema” Mikołaj Jazdon, który od wielu lat zajmuje się twórczością reżysera i m. in. przyczynił się do powstania internetowej mapy „Dekalogu”.

Dwa odcinki „Dekalogu” zostały poszerzone do postaci długometrażowej: V odcinek serii pod tytułem „Krótki film o zabijaniu” i VI odcinek, zatytułowany „Krótki film o miłości”. Te obrazy kinowe zyskały

uznanie w skali międzynarodowej.

K. Kieślowski urodził się w Warszawie. Ukończył liceum techniki teatralnej i kształcił się w Szkole Filmowej w Łodzi. Choć początkowo interesował się filmem dokumentalnym, później zaczął tworzyć dzieła fabularne. Sukces „Dekalogu” otworzył Kieślowskiemu możliwość tworzenia koprodukcji z

Francuzami – „Podwójnego życia Weroniki” i trylogii „Trzy kolory”. Po ukończeniu ostatniej części trylogii reżyser zapowiedział koniec kariery. Mimo tego, aż do śmierci w 1996 roku, pisał nowe scenariusze.

Bilety na seanse „Dekalogu” w dniach 9-13 można kupić na portalu lub w kasach kina Skalvija. Chętni obejrzenia więcej niż jednego odcinka mogą nabyć abonamenty na dwa lub dziesięć seansów.

Opis przeglądu na Facebooku: https://fb.me/e/3RKhmlYlT