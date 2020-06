Na razie tylko Multikino wznawia działalność. W repertuarze – ,,Boże Ciało” J. Komasy

Dzisiaj po prawie trzymiesięcznej przerwie wileńskie kino ,,Multikino" mieszczące się w galerii handlowej ,,Ozas" wznawia działalność. Przy wejściu na salę zmierzą nam temperaturę, a filmy będziemy oglądali w dwumetrowej odległości od innych. Zgodnie z nowymi wytycznymi, sale kinowe mogą być wypełnione w 15-20%. Dobrą wiadomością dla wszystkich miłośników kina polskiego jest ,,Boże Ciało" reż. Jana Komasy, które się znalazło w repertuarze Multikina. Polski kandydat do Oscara trafnie ilustruje, na czym polega problem z Kościołem. Rzadko się zdarza, by filmy fabularne budziły tak silne reakcje, jak ten. ,,Boże Ciało" mówi też o toczących Polskę podziałach, odwołuje się do najdelikatniejszych, tłumionych przez lata emocji. O repertuarze oraz nowych wytycznych dla kin w czasach koronawirusa rozmawiamy z Raimundasem Bilinskasem, dyrektorem marketingu.