Na Litwie rozpoczynają się bezpłatne Europejskie Dni Dziedzictwa

W programie, która potrwa ponad tydzień, zaplanowano ponad 200 wydarzeń w różnych miejscach kraju. Według Departamentu Dziedzictwa Kulturowego (DDK) pozwolą one poznać architekturę poprzez doświadczenia ludzi.

„Europejskie Dni Dziedzictwa to największe wydarzenie dotyczące dziedzictwa na Litwie i w całej Europie. To czas, gdy jednoczą się muzea, samorządy i wszyscy miłośnicy dziedzictwa, aby przypomnieć, że dziedzictwo jest częścią naszej wspólnej tożsamości” – czytamy w komunikacie, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Vidmantasa Bezara.

Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano gry, instalacje artystyczne, wystawy, zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodzin, spacery poznawcze, konferencje naukowe oraz dni otwartych drzwi.

Tematem tegorocznych wydarzeń jest „Dziedzictwo architektoniczne: okno do przeszłości, drzwi do przyszłości”. Jak podkreślają organizatorzy, temat ten przypomina, że dziedzictwo to nie tylko zachowane obiekty historyczne, ale również żywe historie, które mogą inspirować teraźniejszość i kształtować świat jutra.

Program koordynuje Departament Dziedzictwa Kulturowego.