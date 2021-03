Na Litwie rozpoczęły się Idy Teatralne. Międzynarodowy festiwal organizowany przez polski teatr

27 marca w Międzynarodowy dzień teatru Polski Teatr STUDIO w Wilnie i Pałac Kultury w Trokach z Galerią FOJĖ rozpoczęli IDY TEATRALNE’2021. Projekt trwający już ponad 10 lat, znowu zawitał. W dobie pandemii IDY TEATRALNE potrwają 3 miesiące zamiast zwyczajnych 5 dni.

Podczas trwania 3 miesięcznej imprezy Polski Teatr STUDIO w Wilnie chce zaprosić widzów i miłośników Teatru na szereg spektakli, wystaw i produkcji filmowo – teatralnych. Gośćmi tegorocznych ID będą też aktorzy z Polski i Litwy, m.in.Przemysław Tejkowski (Rzeszów) czy Neringa Bulotaitė (Narodowy Dramatyczny Teatr Litwy).

W tenże dzień wzotał zaprezentowany spektakl w platformie YOUTUBE „Kolega Mela Gibsona” w wykonaniu Łukasza Kamińskiego, nagrany kilka dni przed Dniem Teatru (link: https://youtu.be/urezfOCLqTc).

Oprócz wymienionych, Teatr Studio i Teatr Królewski w Trokach zaprezentuje szereg nowych spektakli premierowych. Informacja o kolejnych wydarzeniach nastąpi wraz ze zmianami i restrykcjami, by widz mógł uczestniczyć w wydarzeniach na żywo. „Polskie drogi do niepodległości — kino dla Niepodległej” to prezentacja sylwetek dwudziestu wybitnych postaci reprezentujących przedwojenne środowisko filmowe.

Autorem wystawy jest Piotr Jezierski – pisarz, kulturoznawca i dziennikarz.

Wystawa dofinansowana przez Kancelarię Premiera Polski oraz wparta przez Samorząd Rejonu Trockiego ukazuje przeróżne oblicza polskiej drogi ku niezależności i wolności.

Projekt IDY TEATRANE 2021 wsparty przez Ambasadę RP w Wilnie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

LINK: https://youtu.be/cpqv4DsL0vM

Dostępny od 30 marca 12.00