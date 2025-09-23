Na Litwie obchodzony jest Dzień Pamięci o Ludobójstwie Żydów

Uczestnicy przejdą na dworzec kolejowy, a następnie udadzą się pociągiem do Ponar, gdzie kontynuować będą marsz do pomnika ofiar Holokaustu. W wydarzeniu wezmą udział władze państwowe, na czele z premier Ingrida Šimonytė, przedstawiciele dyplomatyczni, goście z zagranicy oraz młodzież, w tym studenci z Wilna i innych miast Litwy.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, a szczególnie nauczycieli oraz uczniów, by oddać hołd litewskim Żydom, którzy zostali zamordowani w czasie Holokaustu. Wydarzenie ma na celu również przypomnienie o licznych miejscach na Litwie, gdzie dochodziło do masowych egzekucji, takich jak te wzdłuż dróg, którymi Żydzi byli pędzeni na śmierć. Na Litwie znajduje się ponad 200 takich lokalizacji.

Ronaldas Račinskas, dyrektor Międzynarodowej Komisji, podkreśla, że celem obchodów jest przypomnienie, iż Holokaust był nie tylko tragicznym wydarzeniem dla Żydów, ale także ogromną stratą dla całej Litwy – intelektualną, kulturową, polityczną i gospodarczą.

Podczas obchodów uczestnicy będą mogli przynieść kamienie z wypisanymi nazwiskami ofiar, by w ten sposób oddać im cześć.

Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się także w innych miastach Litwy. W czasie II wojny światowej na Litwie zginęło około 195 tys. Żydów, a przed wojną na Litwie mieszkało ich około 208 tys.