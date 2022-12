Muzeum Auschwitz udostępniło wirtualną lekcję o medycynie w obozie

„Ofiary eksperymentów, którymi stali się więźniowie obozu Auschwitz, pochodziły z różnych miejsc okupowanej przez Niemców Europy. Wiele osób było pochodzenia żydowskiego. Eksperymentowano również na dzieciach. Lekarze niemieccy nie stosowali wobec nich żadnych zasad, należnych praktyce medycznej. Postępowali zazwyczaj z pogwałceniem najbardziej elementarnych zasad humanitaryzmu, etyki i deontologii lekarskiej. Dlatego też eksperymenty przeprowadzane na więźniach powinniśmy określać, jako zbrodnię dokonywaną przez lekarzy, wierzących w ideologię nazistowską” – napisała w początkowym rozdziale Teresa Wontor-Cichy.

Agnieszka Juskowiak-Sawicka, cytowana w komunikacie muzeum szefowa działu e-learningu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, poinformowała, że kolejne części lekcji „przybliżają historię różnych rodzajów eksperymentów wykonywanych w Auschwitz, dotyczących m.in. masowej sterylizacji kobiet i mężczyzn, badań nad dziedziczeniem prowadzonych przez dr. Josefa Mengele, skutków choroby głodowej czy testowania nowych leków”.

„Mowa jest także o zabiegach chirurgicznych wykonywanych bez żadnych wskazań medycznych przez lekarzy SS w celu „samoszkolenia”, a także o projekcie pozyskiwania szkieletów ludzkich realizowanym przez dr. Augusta Hirtha” – powiedziała.

Lekcja zawiera fragmenty zeznań i relacji ocalałych więźniów i więźniarek poddawanych eksperymentom, fotografie, dokumenty, a także biogramy sprawców. Wiele miejsca poświęcono temu, w jaki sposób w zbrodniach uczestniczyły uczelnie wyższe czy instytuty badawcze w Trzeciej Rzeszy.

Teresa Wontor-Cichy w zakończeniu lekcji napisała: „Wszyscy lekarze niemieccy przeprowadzający eksperymenty medyczne w obozie Auschwitz gromadzili materiały potrzebne do mających powstać opracowań naukowych. Część z nich posiadała zupełnie niewinną formułę, która może nawet wprowadzić w błąd, sugerując, że badania miały na celu poprawę stanu zdrowia więźniów obozu bądź też służyć ogólnie zapobieganiu niebezpiecznym chorobom”.

Autorka zaznaczyła, że większość planowanych opracowań naukowych nigdy nie powstała, nie wiadomo więc, do jakich wniosków doszli autorzy. „Sposoby ich działania znane są jedynie z relacji więźniów oraz archiwaliów. Przynoszą przerażający i nieludzki obraz popełnionych przestępstw. Okazuje się bowiem, że podstawowa zasada w medycynie, jaką jest obrona ludzkiego życia jako wartości największej, dla lekarzy reprezentujących wybitne ośrodki badawcze i uniwersytety Trzeciej Rzeszy była tylko pustym frazesem, kiedy do nauki dołączała zbrodnicza ideologia” – napisała.

Lekcja jest dostępna pod adresem

http://lekcja.auschwitz.org/2022_medycyna_pl/.

Międzynarodowe Centrum, które przygotowało lekcję, prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Muzeum Auschwitz jest pionierem e-learningu w instytucjach tego typu w Polsce. Pierwszą lekcje, przybliżającą historię obozu opublikowało w 2012 r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.