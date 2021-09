Musical „Marie Curie” – polska noblistka oczami Koreańczyków

Pierwsze pokazy odbywały się już w 2018 roku, a dwa lata później doczekał się też nowej, udoskonalonej adaptacji. Na początku listopada, w ramach Koreańskiej Jesieni w Warszawie, specjalną projekcję tej wersji musicalu

organizuje Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie.

Musical „Marie Curie” opowiada historię życia cenionej również w Korei polskiej noblistki, skupiając się nie tylko na jej osiągnięciach i efektach pracy naukowej, lecz także na innych aspektach, które towarzyszyły jej sukcesom. Scenariusz musicalu autorstwa Se Eun Choun łączy w sobie prawdziwe wydarzenia i fikcyjne postaci. Jedną z nich jest Anna Kowalska, przyjaciółka Marii. Musical dużo uwagi poświęca ich relacji oraz przeciwnościom, z jakimi naukowczyni musiała mierzyć się jako kobieta w

ówczesnych realiach. Dramaturg poruszyła również kwestię trudnej sytuacji imigrantów.

Początkowo spektakl „Marie Curie” wystawiany był w Chungmu Arts Center w Seulu. W 2020 powrócił w nowej odsłonie na dużo większą scenę w Hongik University Daehangno Art Center z widownią mogącą

pomieścić nawet 700 osób. Muzykę uzupełniającą fabułę napisał uznany kompozytor Jong Yoon Choi, który wcześniej pracował przy musicalach „Sherlock Holmes – tajemnica rodziny Anderson” oraz „Gone Tomorrow”. W udoskonalonym wydaniu sztuki o polskiej noblistce można usłyszeć nie tylko odświeżone aranżacje znanych już widzom utworów, ale także zupełnie nowe kompozycje. Muzyka, towarzysząca jej choreografia oraz scenografia autorstwa Mi kyung Kim zostały dostosowane do większej sceny i publiczności. Za reżyserię adaptacji musicalu odpowiada z kolei Tae Hyung Kim, który ma już na swoim koncie takie sztuki jak „Fanletter”, „With the Gods – This World”, „The Bridges Of Madison County” i

„History Boys”.

„Marie Curie” okazał się najlepszym musicalem roku – podczas piątej edycji gali przyznania nagród Korea Musical Awards w Seulu spektakl wyróżniono pięcioma statuetkami. Otrzymał grand prix oraz został uznany za najlepszą oryginalną produkcję roku. Oprócz tego zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera, doceniono także scenariusz i muzykę. Co więcej, „Marie Curie” wybrano do prowadzonego przez Arts Management Support Center „2019 K-Musical Road Show” – projektu promowania koreańskich musicali za granicą.

„Wydaje mi się, że dla Polaków Maria Skłodowska-Curie jest wyjątkową osobą. Świadczy o tym chociażby fakt, że nadała ona nowo odkrytemu pierwiastkowi nazwę „Polonium”, od słowa „Polska” ” – mówi Tae

Hyung Kim, reżyser musicalu. „Trudno mi sobie w pełni wyobrazić, jakie znaczenie niesie ze sobą jej historia dla Polaków. Historia naukowczyni bardzo ciężko pracującej we Francji. Jednak z racji, że Korea ma dosyć podobną historię do Polski, łatwiej mi było zrozumieć i zbliżyć się do postaci Marii Curie” – dodaje.

Sztukę będą mieli okazję zobaczyć również polscy widzowie. 7 listopada, w rocznicę urodzin Marii Skłodowkiej-Curie, w warszawskiej Kinotece odbędą się projekcje specjalne utytułowanego spektaklu.

Wydarzenie będzie jednym z punktów Koreańskiej Jesieni w Warszawie. Głównym organizatorem pokazów jest Centrum Kultury Koreańskiej, a partnerami wydarzenia są Kinoteka oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Rezerwacja biletów na projekcje zostanie otwarta w połowie października na stronie internetowej Centrum Kultury Koreańskiej (pl.korean-culture.org) oraz stronie CKK Performing Arts (kperformance-

ckk.org). Oprócz projekcji musicalu, organizowane są również inne wydarzenia kulturalne poświęcone badaczce. Od 23 września w CKK można oglądać „Strefę Marii Skłodowskiej-Curie”, wystawę ukazującą materiały dotyczące musicalu oraz laboratorium naukowczyni. Ponadto, od 6 listopada do 30 kwietnia 2022 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otwarta będzie wystawa z materiałami o musicalu oraz koreańskimi książkami o polskiej noblistce: „Kącik koreańskiego musicalu Marie Curie”. Wstęp na projekcje i wspomniane wydarzenia będzie bezpłatny.

„Cieszymy się, że możemy po raz pierwszy zaprezentować polskiej publiczności koreański musical „Marie Curie”. Musical ten został wyprodukowany przez koreańską firmę produkcyjną LIVE Corporation i swoją premierę w Korei miał w 2020 roku” – mówi Eunyoung Kang, dyrektor Centrum Kultury Koreańskiej.

W naszym kraju biografia Marii Skłodowskiej-Curie to stały punkt na liście lektur koreańskich dzieci. Sama uważam Marię Curie za ważną postać łączącą Koreę i Polskę, a ten musical jest dobrem kultury, który nasze kraje stworzyły wspólnie – dodaje.

Maria Skłodowska-Curie była pierwszym naukowcem dwukrotnie nagrodzonym Nagrodą Nobla za odkrycie nowych pierwiastków promieniotwórczych, polonu i radu w 1903 roku. Była też pierwszą

kobietą, która zdobyła to wyróżnienie w dziedzinie fizyki. W 2018 roku została wybrana przez BBC najbardziej wpływową kobietą w historii.

Zaproszenie aktorów i twórców musicalu: