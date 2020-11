MonoWschód V: Już w najbliższą sobotę „Piaf” online

„Czy Edith Piaf zmarła nie zaznawszy miłości? Przez całe swoje krótkie, niespełna pięćdziesięcioletnie życie przeżyła więcej niż zdołało udźwignąć jej serce. Estrada była jej życiem, a życie – estradą. Spalała się, by znów zapłonąć. Umierała, by żyć wiecznie. Chorowała na brak miłości, by dać świadectwo o tym, co w życiu najważniejsze” – czytamy w opisie spektaklu.

Recital piosenki aktorskiej będzie można obejrzeć na You Tube Polskiego Studia Teatralnego/ Polskiego Teatru Studio w sobotę o godzinie 19.00.

„Zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie tego koncertu online, by przypomnieć naszej stałej widowni o festiwalu i utrzymać z nią kontakt. Nie tracimy nadziei, że wkrótce spotkamy się na żywo w Wilnie, ale już teraz, gdy ze względu na kwarantannę dostęp do kultury jest znacznie utrudniony, proponujemy recital w wykonaniu Małgorzaty Pruchnik-Chołki. Jestem przekonana, że wieczór spędzony z piosenkami Edith Piaf, będzie dla nas miłym akcentem w tym niełatwym okresie” – mówi Lilija Kiejzik, dyrektor i reżyser na Polskiego Studia Teatralnego/ Polskiego Teatru Studio i organizatorka festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal MONOWschód V „Być bliżej Widza” / Jubileusz 60-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury Litwy Mindaugasa Kvietkauskasa, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Piotra Glińskiego i Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.