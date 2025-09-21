W programie znalazły się dzieła polskich kompozytorów, m.in. Wojciecha Kilara, Zbigniewa Wodeckiego, Grażyny Bacewicz, Stanisława Moniuszki, Krzysztofa Pendereckiego i Mieczysława Karłowicza. Repertuar podkreślał ciągłość i żywotność polskiej kultury – obecnej wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy.

Koncert „MŁODZI – POLSCY pomimo granic” został zrealizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zostało dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 r.