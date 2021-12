Od kilku lat, to miłe, niecierpliwie oczekiwane przez dzieci święto jest organizowane w Trokach. Zazwyczaj w ten dzień odbywały się tu spektakle dla dzieci Polskiego Teatru w Wilnie, koncerty i atrakcje. Tradycją też było, że sponsorzy, Ambasada RP na Litwie i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ wspólnie z Samorządem rejonu trockiego wspólnie spotykali się z dziećmi rejonu w Sali Pałacu Kultury. Niestety, już poraz drugi z rzędu, kiedy w związku z pandemią koronawirusa zrezygnowano z tego typu imprezy, czyli masowego spotkania w Pałacu Kultury w Trokach.

Dla zachowania świątecznego nastroju mikołajkowego, ponieważ dzieci nie mogą przyjechać na imprezę i otrzymać prezenty, prezenty ze Świętym Mikołajem jadą do dzieci. Święty Mikołaj ( tym razem dyrektor Pałacu Kultury w Trokach Edward Kiejzik) wraz z krasnoludkiem (zastępca Dyrektora Julijana Markauskienė) zawitali dziś do Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci Rejonu Trockiego oraz do 4 polskich szkół w rejonie trockim – Gimnazjum w Trokach, Gimnazjum imienia Longina

Komołowskiego w Połukniu, Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza w

Landwarowie oraz Szkoły Podstawowej imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Wraz z nim do dzieci dotarło ponad 400 słodkich niespodzianek.

Dzieci zaskoczyli Św. Mikołaja reprezentując swoje umiejętności wokalne,

recytatorskie i teatralne. Kolejne już siódme „Mikołajki” w Trokach organizowane przez Pałac Kultury w Trokach razem z Ambasadą RP w Wilnie i Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie się skończą, niemniej dzieci na pewno będa zadowolone i zapamiętają spotkanie ze Św. Mikołajem.

Źródło: Pałac Kultury w Trokach