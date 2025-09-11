Mija 24. rocznica zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku

Dwa z samolotów zostały skierowane na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, jeden uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie, a czwarty rozbił się w Pensylwanii, niedaleko miejscowości Shanksville. Ten ostatni atak został powstrzymany dzięki heroicznej postawie pasażerów, którzy walczyli z terrorystami o kontrolę nad maszyną.

W samym Nowym Jorku, w zamachach na wieże WTC, zginęło ponad 2700 osób, w tym strażacy i policjanci zaangażowani w akcję ratunkową. Pentagon stracił 184 osoby, natomiast w katastrofie samolotu w Pensylwanii zginęło 40 pasażerów i załogi. Wśród ofiar byli również sami terroryści.

Chronologicznie, zamachy rozpoczęły się wczesnym rankiem, gdy terroryści przeszli kontrolę bezpieczeństwa na kilku lotniskach, wsiadając do samolotów lecących na zachód kraju. Pierwszy samolot uderzył w północną wieżę World Trade Center o godzinie 8:46 czasu lokalnego. Kilkanaście minut później kolejny samolot rozbił się o południową wieżę.

Informacje o tych tragicznych wydarzeniach szybko dotarły do prezydenta George’a W. Busha, który początkowo myślał, że to wypadek, jednak gdy potwierdzono drugi atak, ogłosił mobilizację i zwrócił się do narodu.

Wkrótce potem terroryści uderzyli w Pentagon, co doprowadziło do licznych ofiar także na ziemi. W odpowiedzi na ataki, władze USA wstrzymały wszelkie loty nad terytorium kraju, a kluczowe budynki rządowe – Biały Dom i Kapitol – zostały ewakuowane.

W ciągu godziny od pierwszego uderzenia obie wieże WTC zawaliły się, pozostawiając za sobą ogromne zniszczenia i tragedię. Akcja ratunkowa trwała wiele godzin, a ostatecznie tego samego dnia zawalił się także siódmy budynek kompleksu WTC.

W ciągu dnia burmistrz Nowego Jorku zarządził ewakuację południowej części Manhattanu, a wieczorem prezydent Bush wygłosił orędzie do narodu, zapewniając o kontynuacji walki z organizatorami ataków.

Wydarzenia 11 września zmieniły świat na zawsze, pozostawiając trwały ślad w pamięci milionów ludzi i wywołując liczne zmiany w polityce bezpieczeństwa na całym świecie.