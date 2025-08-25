Mierzeja Kurońska wpisana na listę europejskich skarbów kultury filmowej

– Włączenie Litwy do listy europejskich skarbów kultury filmowej jest ważnym znakiem, że nasza kinematografia jest dostrzegana i doceniana, a jej historia stanowi nieodłączną część kultury filmowej Europy – powiedział dyrektor Litewskiego Centrum Filmowego Laimonas Ubavičius.

Na początku kwietnia Mierzeja Kurońska została wpisana na listę Europejskiej Akademii Filmowej jako jedno z miejsc szczególnie ważnych dla historii kina na kontynencie.

Pejzaże Mierzei Kurońskiej widoczne są m.in. w filmie Almantasa Grikevičiaus i Algirdasa Dausos „Jausmai” (1968), w obrazie Algirdo Aramino „Maža išpažintis”, w dwóch filmach Algimantasa Puipos – „Moteris ir keturi jos vyrai” (1983) oraz „Elzė iš Gilijos” (2000), a także w filmie Andriusa Šiušos „Ir jis pasakė jums sudie” (1993).

W ostatnich latach pejzaże i kontekst kulturowy Mierzei Kurońskiej coraz częściej pojawiają się w filmach dokumentalnych, takich jak „Rūgštus miškas” Rugilės Barzdžiukaitės (2018), „Nupučiama siena” Andriusa Lekavičiaus (2018) czy „Pasienio paukščiai” Vytautasa Puidoko (2021), co pozwala utrzymać więź z lokalną tradycją filmową i kontynuować ją w realiach współczesności.

Oprócz Mierzei Kurońskiej lista skarbów europejskiej kultury filmowej została uzupełniona o dziesięć nowych miejsc w Bułgarii, na Malcie i w Słowenii.

Obecnie obejmuje ona 60 obiektów o znaczeniu dla europejskiego kina. Wśród nich znajdują się m.in. Fontanna di Trevi w Rzymie, muzeum twórczości Ingmara Bergmana na wyspie Fårö na Bałtyku czy księgarnia w londyńskim Notting Hill, uwieczniona w filmie z 1999 roku o tym samym tytule.

Podczas piątkowej ceremonii w Nidzie obecni byli m.in. dyrektor generalny Europejskiej Akademii Filmowej Matthijs Wouter Knol, członkowie akademii z Litwy, wiceminister kultury Edita Klaunauskaitė, mer Neringi Darius Jasaitis, szefowa Stowarzyszenia Kultury Filmowej Vilma Levickaitė, przedstawiciele Związku Filmowców Litwy oraz lokalna społeczność filmowa.