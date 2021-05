Międzynarodowy Dzień Dziecka: spektakl „Kopciuszek”

Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja.

Rejestracja na spektakl 30 maja 2021 r., godz. 13:00

Rejestracja na spektakl 30 maja 2021 r., godz. 17:00

Baśń o Kopciuszku znana jest na wszystkich kontynentach. Jej pierwsza zapisana wersja pojawiła się jeszcze w VII w. p.n.e. w starożytnej Grecji u Strabona, później powtarzana była przez innych autorów, m.in. Aeliana czy Herodota. W Europie jako pierwszy spopularyzował ją w XVII wieku Charles Perrault, a następnie bracia Grimm. Właśnie do wersji francuskiego pisarza sięgnęło Polskie Studio Teatralne, które zrealizowało kolejny spektakl dla dzieci.

„Wybieramy te bajki tradycyjne, które niby są znane od wieków, ale dzieci dziś już ich nie czytają. Dlatego staramy się brać akurat to, co powinno być znane. A „Kopciuszek” chyba w każdym wieku się nadaje, bo nie tylko małe dzieci mogą go oglądać, ale na pewno lubią go i starsi” – mówi reżyserka spektaklu i dyrektorka PST Lilia Kiejzik.

Poza tradycyjnie opowiedzianą historią, częściowo rymowaną, w spektaklu pojawiają się także projekcje audiowizualne przygotowane przez Joannę Bożerodską. Za dźwięk odpowiedzialny jest Artur Armacki, za światło – Ryszard Rotkiewicz, a choreografię przygotowała Jolanta Nowicka. W spektaklu wystąpili młodzi aktorzy Polskiego Studia Teatralnego, m.in. Gabriela Nowicka, Monika Jodko, Anastazja Jewtejewa, Artur Dowgiało i Tomasz Grablewski. Wsparcia udzielił ekipie również Edward Kiejzik.

Projekt wspófinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.