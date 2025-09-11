Marszałek Senatu uczestniczyła w pochówku ofiar UPA w Puźnikach

W ceremonii uczestniczyli m.in.: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, chargé d’affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal, poseł PiS, były minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, europoseł PiS Michał Dworczyk, wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz, minister kultury i komunikacji strategicznej Ukrainy Tetiana Bereżna, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondratiuk, a także przedstawiciele rodzin oraz duchowieństwo. Uroczystości rozpoczęła msza w obrządku rzymskokatolickim, celebrowana przez ks. dziekana Andrzeja Maligę, z udziałem duchownego Kościoła greckokatolickiego.

Marszałek Senatu przypomniała, że przed wojną w Puźnikach mieszkało ponad tysiąc osób, z czego niemal całą populację stanowili Polacy. Wieś była częścią „pięknej, kresowej mozaiki”, gdzie przenikały się kultury, tradycje, języki i religie.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

„Spokojne życie mieszkańców Puźnik zakłóciło nadejście wojny, a zmieniło się na zawsze w zimową noc, z 12 na 13 lutego, gdy oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii otoczyły wieś. W ciągu kilku godzin życie tutejszej wspólnoty zostało przerwane na zawsze. Dziś wspólnie, po dziesięcioleciach ciszy, niepewności i nieukojonego bólu, jesteśmy tu, gdzie nasi Rodacy pochowani w zbiorowych mogiłach, bez modlitwy, krzyża i upamiętnienia, czekali na odzyskanie swoich imion i nazwisk. Swojej godności i tożsamości. Nadszedł ten wyczekiwany dzień, gdy możemy oddać należną cześć ich cierpieniu. Cierpieniu ich Rodzin, które długo czekały, by móc pożegnać swoich bliskich” – mówiła.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Jak zaznaczyła, pochówek nie kończy żałoby, ale zamyka „etap milczenia” narzucony w czasach komunistycznych. Po odrodzeniu niepodległości Ukrainy nadszedł – jej zdaniem — czas na polsko-ukraiński dialog o tragicznej przeszłości, którego początkiem i fundamentem są ekshumacje oraz godny pochówek ofiar. Kidawa-Błońska podkreśliła, że sobotnia uroczystość jest efektem współpracy na bazie porozumienia z ubiegłego roku, w następstwie którego strona ukraińska zniosła w listopadzie 2024 r. zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar na terytorium Ukrainy. Wyraziła wdzięczność ukraińskim partnerom za zabezpieczenie terenu prac w warunkach trwających działań wojennych oraz wskazała na zaangażowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacji Wolność i Demokracja i innych instytucji.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

„Pochylamy dzisiaj głowy nad grobami 42 mieszkańców Puźnik, bestialsko zamordowanych w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku. Przez 80 lat ich szczątki spoczywały w bezimiennej mogile, w otulinie lasu, który był cichym świadkiem wydarzeń tej okrutnej, zimowej nocy, kiedy odebrano życie kobietom, mężczyznom, dzieciom i starcom – naszym Rodakom. Dzisiaj żegnamy ich z należytym szacunkiem i z najwyższymi honorami. Chcę zapewnić Rodziny mieszkańców Puźnik i wszystkich Polaków, że kontynuacja ekshumacji i upamiętnienia ofiar mordów dokonanych na ludności polskiej przez OUN-UPA pozostanie w centrum naszej uwagi” – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Oddajemy dziś także cześć Sprawiedliwym – tym Ukraińcom, którzy stawali w obronie prześladowanych Polaków i osób innych narodowości”. -dodała.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

„Niech dzisiejszy dzień będzie wezwaniem do budowania przyszłości opartej na prawdzie i szacunku. Niech ta ziemia, naznaczona ogromną tragedią, stanie się miejscem pojednania. Niech słowa ‚nigdy więcej’ będą trwałym fundamentem, na którym zbudujemy naszą przyszłość. Drodzy Bracia i Siostry z Puźnik – Ojczyzna o Was nie zapomniała. Cześć Waszej Pamięci!” – dodała marszałek.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oceniła, że pochówek ofiar mordu w Puźnikach to „przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób”.

„Ofiary mordu w Puźnikach przez długie dekady spoczywały w bezimiennej mogile, ale pamięć ich bliskich i tych, którzy walczyli o tę pamięć, prawdę i akt elementarnej sprawiedliwości, trwa” – mówiła.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Wyraziła też przekonanie, że wspólnym wysiłkiem polskich i ukraińskich ekspertów uda się odnaleźć pozostałe ofiary zbrodni i każdej z nich zapewnić należny szacunek, imię i miejsce spoczynku.

W liście Prezydenta Karola Nawrockiego, odczytanym przez ministra Marcina Przydacza, podkreślono, że „dzisiaj żadne argumenty ani interesy nie usprawiedliwiają sytuacji, w której szczątki ofiar czekają wciąż na godny pochówek, a okoliczności ich śmierci – na rzetelne udokumentowanie i upamiętnienie”.

„Za trzy lata będziemy obchodzić 370. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii relacji polsko–ukraińskich – czyli zawarcia unii hadziackiej. Unii, która już setki lat temu zapewniała Ukrainie trwałą przynależność do cywilizacji europejskiej” – wskazano.

fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Prezydent wyraził nadzieję, „że do tego czasu zacznie się na dobre proces autentycznego polsko–ukraińskiego pojednania, a krwawiąca wciąż rana, jaką jest ludobójstwo popełnione na Wołyniu, Podolu i w Galicji, zacznie się zabliźniać”.

Ze strony ukraińskiej głos zabrała minister kultury Tetiana Bereżna, nazywając tragedię wołyńską „tragedią obu narodów”, w której ginęli i Polacy, i Ukraińcy.

„Tragedia wołyńska powinna być badana przez historyków i Ukraina jest tutaj gotowa wykonać swoją część zadania. Strona ukraińska proponuje jak najszybsze spotkanie historyków obydwu stron. Rodziny ofiar tragedii z obu stron mają prawo znać prawdę. Musimy pamiętać o ofiarach z dwóch stron” – powiedziała.

Zwróciła też uwagę, że wspólnym, historycznym wrogiem dla obu narodów jest Rosja, a nieporozumienia między Ukrainą a Polską jej sprzyjają. Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Oleksandr Miszczenko wyraził żal, że „w naszej wspólnocie doszło do średniowiecznych czynów”, dodając: „dziś stawiamy kropkę i mówimy koniec”. Zaapelował zarazem, by „na tej historii nikt nie robił żadnej polityki, manipulacji i przekłamań”.

Po wystąpieniach odbył się obrządek pogrzebowy z odczytaniem nazwisk ofiar. Złożono wieńce i zapalono znicze pod centralnym Krzyżem Kwatery.

Kontekst

W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. w Puźnikach, wsi w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, ukraińscy nacjonaliści wymordowali – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą zbrodni był Petro Chamczuk, dowódca sotni UPA „Szare Wilki”. Chamczuk i jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary. Ekshumacje w Puźnikach przeprowadzono od 23 kwietnia do 10 maja br.; odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Były to pierwsze prace tego rodzaju po zniesieniu w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.