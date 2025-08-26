Mariampol z własnym herbem – nowy symbol historii i wspólnoty

Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą, podczas której pobłogosławiono nową heraldykę i modlono się w intencji mieszkańców Mariampola. Następnie święto przeniosło się do parku, gdzie na uczestników czekał bogaty program artystyczny, atrakcje dla dzieci i poczęstunek.

W imieniu mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza społeczność przywitał wicemer Algis Vaitkevičius.

– Dziękujemy za wasz wkład w pielęgnowanie ojczystej ziemi i jej dziedzictwa. Herb to nie tylko symbol – to zapis historii i ducha waszej wspólnoty. Niech zakodowane w nim wartości – oddanie, czystość, duchowe bogactwo i mądrość – będą dla was inspiracją i przewodnikiem w budowaniu świetlanej przyszłości Mariampola – mówił wicemer.

W wydarzeniu uczestniczyli także posłowie na Sejm, radni samorządu rejonu wileńskiego oraz delegacja z obwodu chersońskiego na Ukrainie.

Artystyczną oprawę zapewnili m.in. orkiestra akordeonowa Ad libitum, Kapela Wileńska oraz piosenkarz Tonis. Kulminacyjnym punktem programu był efektowny średniowieczny pokaz ognia.

Na dzieci i dorosłych czekały różnorodne warsztaty twórcze, gry, konkursy, zabawy na świeżym powietrzu oraz edukacje przyrodnicze. Organizatorzy podkreślali, że tegoroczne obchody stały się prawdziwym świętem rodzinnym i przykładem żywej wspólnotowości.

Symbolika herbu

Nowy herb Mariampola tworzą trzy główne elementy:

srebrna litera „M” – nawiązuje zarówno do nazwy miejscowości, jak i do monogramu Najświętszej Maryi Panny,

– nawiązuje zarówno do nazwy miejscowości, jak i do monogramu Najświętszej Maryi Panny, srebrna lilia – symbol czystości, światła i łaski, a zarazem znak zakonników marianów oraz motyw obecny w kulturze ludowej,

– symbol czystości, światła i łaski, a zarazem znak zakonników marianów oraz motyw obecny w kulturze ludowej, czarny, wijący się strumień – przypomina o przepływającym przez wieś potoku Juodė.

Kolory herbu niosą tradycyjne znaczenia heraldyczne: srebro symbolizuje wodę, czystość i wierność, złoto – duchowe bogactwo i światło, a błękit – niebo, spokój i mądrość. Biało-niebieska kolorystyka odnosi się również do barw maryjnych.

Herb i flaga mają odtąd towarzyszyć wszystkim uroczystościom i stać się dumą mieszkańców – symbolem ich historii, wartości i więzi ze swoją ziemią.