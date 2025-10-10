Znad Wilii

María Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

Tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała liderka demokratycznej opozycji w Wenezueli María Corina Machado — ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski. Uhonorowano ją za „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”.

María Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

fot. PAP/EPA.

Po ogłoszeniu werdyktu Machado powiedziała: „Jestem w szoku”, podkreślając, że to „nagroda dla całego ruchu”. Nagranie z jej wypowiedzią opublikowało biuro prasowe Komitetu Noblowskiego.

Laureatka ma na koncie także inne wyróżnienia: Nagrodę Praw Człowieka im. Václava Havla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (wrzesień 2024 r.) oraz Nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego (październik 2024 r., współlaureatka z Edmundo Gonzalezem Urrutią). W 2019 r. uhonorowano ją również Nagrodą Wolności Międzynarodówki Liberalnej. 58-letnia Machado jest pierwszą w historii laureatką Pokojowej Nagrody Nobla pochodzącą z Wenezueli.

PODCASTY I GALERIE