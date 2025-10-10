María Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

Po ogłoszeniu werdyktu Machado powiedziała: „Jestem w szoku”, podkreślając, że to „nagroda dla całego ruchu”. Nagranie z jej wypowiedzią opublikowało biuro prasowe Komitetu Noblowskiego.

Laureatka ma na koncie także inne wyróżnienia: Nagrodę Praw Człowieka im. Václava Havla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (wrzesień 2024 r.) oraz Nagrodę Sacharowa Parlamentu Europejskiego (październik 2024 r., współlaureatka z Edmundo Gonzalezem Urrutią). W 2019 r. uhonorowano ją również Nagrodą Wolności Międzynarodówki Liberalnej. 58-letnia Machado jest pierwszą w historii laureatką Pokojowej Nagrody Nobla pochodzącą z Wenezueli.