Marek Gróbarczyk i Związek Polaków na Białorusi laureatami Nagrody Prometejskiej im. Lecha Kaczyńskiego

Europoseł Anna Fotyga w trakcie ceremonii wręczenia nagrody podkreśliła, że oczywiste było, iż laureatem nagrody musi być właśnie Związek Polaków na Białorusi. – Obrona Polaków na Białorusi, wsparcie dla Polaków na Białorusi jest moim obowiązkiem – twierdził wielokrotnie śp. Lech Kaczyński. Dane słowa szczególnie zapadły nam w pamięci po spotkaniu z Andżeliką Borys w 2008 roku – powiedziała Anna Fotyga. Europoseł zauważa, że organizacja mimo sytuacji politycznej „działa, zachowuje spójność i swoją integralność w niezwykle trudnych warunkach”.

Działacz Związku Andrzej Pisalnik podkreślił, że jest to dla niego niezwykle ważne wyróżnienie. – Apeluję do każdego, abyście upominali się o Polaków na Białorusi, zwłaszcza o tych prześladowanych – zwrócił się do zebranych.

Podziękowania złożyły również uwolnione z białoruskiego więzienia Maria Kiszkowska i Irena Biernacka. – Dziękujemy za wsparcie, za ratunek i prosimy o nagłośnienie i wyzwolenie naszych kolegów, Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta – mówiła Maria Kiszkowska. – Jesteście naszym zapleczem, ale wciąż bardzo dużo osób pozostało na terenie Białorusi. To Polacy, którzy nie tracą nadziei i czekają na pomoc naszą i waszą – zaapelowała Irena Biernacka.

Podczas uroczystej gali odbyła się debata w sprawie Białorusi, w której wzięli udział eurodeputowana Anna Fotyga oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. Minister oznajmił, że prezydent RP Andrzej Duda podejmie dalsze kroki w sprawie działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, który jest przetrzymywany w białoruskim areszcie.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk został wyróżniony za wkład w rozpoczęcie przekopu Mierzei Wiślanej. Przyczyni się on do rozwoju polskiej żeglugi handlowej.

Wiceminister Marek Gróbarczyk powiedział, że jest przekonany, iż przekop Mierzei zostanie doprowadzony do końca. -W przyszłym tygodniu oddajemy most południowy – poinformował wiceszef resortu infrastruktury.

Na podstawie: IAR.