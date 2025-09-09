„M.K. Čiurlionis. Trajektorie” w Teatrze na Pohulance

Spektakl został przygotowany z okazji 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa – jednej z najwybitniejszych postaci kultury litewskiej, zarazem ważnej części tradycji artystycznej Polski. Twórca odradza się na scenie jako artysta nieustannie poszukujący, który w swoich „trajektoriach” łączy muzykę, sztukę, literaturę i filozofię.

Formalna konstrukcja przedstawienia nawiązuje do sennych światów malarstwa Čiurlionisa. Kreowane za pomocą projekcji i ruchu aktorów obrazy przeplatają się z fabułą prowadzącą przez lata 1894–1911 – okres studiów, twórczych poszukiwań, dwóch skomplikowanych doświadczeń miłosnych, bliskich przyjaźni oraz choroby artysty.

Na scenie pojawiają się postacie ważne w biografii i wyobraźni Čiurlionisa: Sofia Kymantaitė (późniejsza żona artysty), kompozytor Eugeniusz Morawski, malarz Kazimierz Stabrowski oraz książę Michał Ogiński. Ważnym elementem dramaturgii jest dialog z tajemniczym Duchem – projekcją świadomości artysty i ucieleśnieniem idei filozoficznych. Duch przybiera różne postaci, m.in. Ferdynanda Ruszczyca czy „Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego, a w finale staje się lekarzem w sanatorium Pustelnika.

„Trajektorie” są hołdem dla spuścizny Čiurlionisa i jednocześnie próbą opowiedzenia o jego twórczości jako o ciągłym ruchu przekraczającym granice dyscyplin, kultur i epok. Koncepcja akcentuje sztukę jako żywe, zmieniające się zjawisko – drogę kształtującą duchową podróż i pozostawiającą ślad w historii i wszechświecie.

Twórcy spektaklu: reżyseria Lilia Kiejzik i Mariusz Malec; scenariusz Henryka Sokołowska; adaptacja Jarosław Cymerman i Mariusz Malec.

Przedstawienie realizowane jest w ramach ogólnolitewskich obchodów 150. rocznicy urodzin M.K. Čiurlionisa i dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej oraz Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Festiwal dofinansowano jako zadanie realizowane w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.



Premiera: 7 listopada 2025 r., godz. 18.30

Miejsce: Teatr na Pohulance (Stary Teatr), ul. J. Basanavičiaus 13, Wilno

Bilety: dostępne w serwisie Bilietai.lt; przy zakupie 10 lub więcej biletów kontakt: [email protected], tel. +370 652 64613

Ceny: 15–19 euro

Czas trwania: ok. 1 godz. 30 min, spektakl bez przerwy

Język: po polsku, z litewskimi napisami