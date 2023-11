Ludzie Kulturalni – to kulturalna propozycja Radia Znad Wilii. W programie Izabela Chorościn rozmawia z gośćmi o ich osobistych związkach z kulturą, o tym jakiej muzyki słuchają, co lubią czytać, na jakie wystawy chodzić i jakie filmy oglądać. Poznać rozmówcę to nie jedyny cel Ludzi Kulturalnych. W programie dowiemy się także, jakie wydarzenie jest warte uwagi i dlaczego.

