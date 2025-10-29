Lider „Świtu nad Niemnem”: ministerstwo Kultury pod kontrolą całej koalicji

„Kontrolę nad ministerstwem sprawować będzie cała rządząca koalicja. (…) Po raz pierwszy w historii Litwy chcę, aby to ministerstwo było otwarte dla wszystkich i aby każdy mógł zadawać pytania: kto dostaje bilety, który burmistrz jedzie, czy to członek Sejmu, czy minister, jak przyznawane są pieniądze na kino, jak przyznawana jest Nagroda Narodowa, jak formowana jest rada, jak są przyjmowani eksperci” – powiedział lider „Świtu nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis w rozmowie z radiem Žinios. „Jeśli uczynimy Ministerstwo Kultury priorytetem dla wszystkich trzech partnerów koalicji, to zapewniam, że nie będę twierdził, że ministerstwo należy całkowicie do mnie. Chcę, aby otworzyła się skrzynka Pandory, która była zamknięta” – dodał.

Zgodnie z słowami przewodniczącego „Świtu nad Niemnem”, obecnie są dwaj kandydaci na stanowisko ministra.

„Z tego, co wiem, zarówno jeden, jak i drugi opracowują strategię, jak otworzyć tę Pandoriną skrzynkę w ministerstwie. Premierka podejmie decyzję, jak będziemy dalej działać” – powiedział R. Žemaitaitis.

Według jednego z liderów koalicji, odpowiedniego ministra rządzący mogą znaleźć „wspólnymi siłami”, a ministrem powinien zostać przedstawiciel niezależny, reprezentujący środowisko kulturowe.

Przypomnijmy, że w związku z dalszymi staraniami środowiska kulturowego, aby oddzielić partię polityczną „Świt nad Niemnem” od Ministerstwa Kultury, artyści ogłosili miesiąc protestu „Jesteśmy kulturą”.

Główne wydarzenie protestu ma się odbyć 21 listopada w Wilnie, gdzie z udziałem ciężkiego sprzętu zapowiedzieli swoją obecność przedstawiciele rolników.

Protesty środowisk kulturowych zostały wywołane przez porozumienie rządzących, które zakłada oddanie Ministerstwa Kultury „aušrieciams”, oraz decyzję prezydenta o powołaniu Ignota Adomavičiusa, który nie ma kompetencji w dziedzinie kultury, na ministra.

5 października zorganizowano ostrzegawczy strajk, w którym wzięły udział setki instytucji kulturalnych i tysiące osób w całym kraju. Zdaniem twórców, kierowanie ministerstwem przez „Świt nad Niemnem” zagraża walce z dezinformacją, wolności słowa i innym wartościom demokratycznym.