Leon XIV: św. Jan Paweł II świadkiem nadziei i przewodnikiem młodych

Podczas spotkania z 60 tysiącami wiernych z całego świata na placu Świętego Piotra, zwracając się do Polaków papież pozdrowił między innymi pielgrzymów z diecezji płockiej, którzy przybyli do Watykanu dziękując za dziewięć i pół wieku jej istnienia.

„W tych dniach wraz z wami modlę się przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, świadka nadziei i przewodnika młodych. Niech On inspiruje nauczycieli, katechetów i wychowawców, by współpracowali z rodzicami w formowaniu sumień nowych pokoleń” – powiedział Leon XIV.

W katechezie mówił o paradoksie. – Chcielibyśmy być szczęśliwi, a jednak jest to bardzo trudne, by było tak stale i bez cieni. Musimy pogodzić się z naszymi ograniczeniami i jednocześnie z nieodpartym pragnieniem, by je przezwyciężyć. W głębi duszy czujemy, że zawsze czegoś nam brakuje – oświadczył.

„Prawdą jest to, że jesteśmy stworzeni nie po to, by odczuwać brak, ale pełnię, by radować się z życia” – dodał papież.

Wyjaśnił, że „to bezgraniczne pragnienie naszego serca może znaleźć odpowiedź nie w pełnionych rolach, nie we władzy, nie w posiadaniu, ale w pewności, że jest ktoś, kto jest gwarantem bodźca naszego człowieczeństwa”.