Legendarny Kurhauz w Połądze odzyskał dawną świetność

W sobotę w Połądze po przebudowie otwarto Kurhaus, który został zniszczony przez pożar w 2002 r. Budynek został zbudowany w latach 1875-1877. Mieszkał tam Józef Tyszkiewicz z rodziną. Następnie budynek rozbudowano, gdzie powstał hotel i restauracja. Gdy do kurortu zaczęło zaczprzyjeżdżać dużo ludzi, hrabia Tyszkiewicz przekazał Kurhaus na cele uzdrowiskowe, a sam zamieszkał w dworku na przeciwko. To miejsce do dzisiaj jest symbolem Połągi, w którym przez wiele lat odbywały się imprezy kulturalne.