Laureaci i Finaliści Konkursu Chopinowskiego na spotkaniu z Parą Prezydencką RP

– Tu w Pałacu Prezydenckim odbył się pierwszy koncert Fryderyka Chopina. Uznaliśmy, że to najwłaściwsze miejsce, by ugościć Państwa – powiedział Prezydent Andrzej Duda do Laureatów i Finalistów XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.