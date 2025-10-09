László Krasznahorkai laureatem Literackiej Nagrody Nobla

W ubiegłym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury przyznano południowokoreańskiej pisarce Han Kang „za intensywną poetycką prozę, w której zmaga się z traumami historycznymi i ujawnia kruchość ludzkiego życia”.

Sezon tegorocznych Nagród Nobla rozpoczął się w poniedziałek, kiedy ogłoszono, że nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie medycyny zostali uhonorowani Amerykanie Mary E. Brunkow i Fred Ramsdell oraz Japończyk Shimon Sakaguchi. Otrzymali nagrodę za badania, które ujawniły, jak układ odpornościowy uczy się „nie atakować siebie”.

We wtorek ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – zostali nimi amerykańscy naukowcy John Clarke i John M. Martin, oraz francuski naukowiec Michel H. Devoret, którzy zostali uhonorowani „za odkrycie makroskalowego tunelowania kwantowego i kwantowania energii w obwodach elektrycznych”.

W środę ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – zostali nimi Japończyk Susumu Kitagaw, Australijczyk Richard Robson i Amerykanin Omar M. Yaghi, którzy otrzymali nagrodę za tworzenie struktur metali i związków organicznych.

Nagroda Pokojowa, która przyciąga szczególną uwagę, zostanie ogłoszona w piątek. Sezon nagród zakończy się ogłoszeniem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w przyszły poniedziałek.

Nagrody zostaną wręczone w Oslo i Sztokholmie 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Wynalazca, który zmarł w 1896 roku, ustanowił te nagrody w swoim testamencie.