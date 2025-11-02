Kwiaty i znicze na Rossie. Zakończono sześciodniową akcję przy polskich miejscach pamięci

W sobotę znicze i kwiaty złożono także w Kaplicy Powstańców Styczniowych – gdzie spoczywają szczątki 20 uczestników zrywu, w tym przywódców Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego – oraz na Nowej Rossie, gdzie pochowani są polscy i litewscy żołnierze polegli w latach 1919–1920 w walkach o Wilno.

„Polska kultura była punktem odniesienia”

– Na ziemi wileńskiej i szerzej na ziemi litewskiej przez kilka stuleci mieszkali ludzie, którzy mówili po polsku, określali się jako obywatele Rzeczypospolitej, posługiwali się językiem polskim, a polska kultura była podstawowym punktem odniesienia – przypomniał w rozmowie z PAP konsul generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski.

Na Litwie znajduje się kilkaset miejsc związanych z polską pamięcią narodową. To przede wszystkim kwatery wojskowe i groby uczestników powstań listopadowego i styczniowego, żołnierzy I i II wojny światowej oraz Armii Krajowej. Obok nich są miejsca szczególnie ważne dla historii Polski i dawnej Rzeczypospolitej.

Tysiące świateł pamięci na Rossie i Bernardynach

W sobotnie popołudnie dyplomaci – wspólnie z harcerzami, młodzieżą szkolną i wilnianami – uczestniczyli w zapalaniu i rozstawianiu tysięcy zniczy na najstarszych wileńskich nekropoliach: na Rossie i na Cmentarzu Bernardyńskim.

W ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”, organizowanej od blisko 20 lat przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), w tym roku zebrano ponad 13 tys. zniczy.

– Tradycyjnie angażują się polskie szkoły na Litwie, organizacje społeczne, a także instytucje z Polski – powiedział PAP Dariusz Żybort, prezes SKOnSR.

Od pięciu lat znicze przekazują m.in. społecznicy z Kętrzyna, gdzie mieszka wiele osób pochodzących z dawnych ziem województwa wileńskiego; w tym roku z Kętrzyna dostarczono ponad 1,3 tys. zniczy. Ambasada RP w Wilnie przekazała tysiąc biało-czerwonych zniczy – zapłonęły one na cmentarzu na Antokolu, w największej polskiej kwaterze wojennej na Litwie, gdzie znajduje się 1626 grobów legionistów i żołnierzy polskich poległych lub zmarłych od ran w latach 1919–1920 w walkach o Wilno.

Nekropolie – symbole wspólnej historii

Położone malowniczo na wzgórzach Rossa i Cmentarz Bernardyński są nie tylko miejscami pamięci, lecz także symbolami wspólnej historii Polski, Litwy i Wielkiego Księstwa Wileńskiego.

Cmentarz na Rossie, założony w 1801 r. (ponad 10 ha), kryje niemal 30 tys. nagrobków. Spoczywają tu m.in.: poeta Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski, historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel – nauczyciel Adama Mickiewicza – oraz malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz, ojciec Juliusza Słowackiego, dzieci Stanisława Moniuszki, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego i powstańcy styczniowi.

Przeważają jednak groby zwykłych mieszczan; wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki – 263 wpisano na listę zabytków. Najsłynniejszym symbolem nekropolii jest Czarny Anioł na Rossie – pomnik z brązu i labradorytu Leopolda Wasikowskiego.

Fot. Joanna Bożerodska

Cmentarz Bernardyński, położony w starej części Wilna – na Zarzeczu, w zakolu Wilejki – jest młodszy od Rossy o dziewięć lat. Spoczywają tam pokolenia wilnian: profesorowie, literaci, artyści, duchowni i żołnierze. Wśród nich m.in. malarze z rodzin Rusieckich i Ślendzińskich, przodkowie Ferdynanda Ruszczyca, profesor USB Józef Jundziłł, pionier polskiego lotnictwa Włodzimierz Mazurkiewicz, działaczka niepodległościowa Zofia Bouffałowa oraz wybitny fotografik Stanisław Filibert Fleury.