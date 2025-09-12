Ks. Józef Aszkiełowicz Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego

Wśród uczestników ceremonii byli m.in.: mer rejonu Zdzisław Palewicz, II sekretarz – konsul Ambasady RP Jolanta Wiśnioch, poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz oraz wiceminister Alicija Ščerbaitė, wicemerowie samorządu Józef Rybak i Waldemar Śliżewski, dyrektor administracji Grzegorz Jurgo, radni, starości, kierownicy instytucji, a także przyjaciele i bliscy duchownego.

Tytuł honorowy jest najwyższą formą uznania za pracę i oddanie na rzecz lokalnej wspólnoty. Jak podkreślono, działalność ks. Aszkiełowicza istotnie przyczyniła się do rozwoju życia kulturalnego i społecznego rejonu oraz do budowania jego dobrej reputacji.

Droga powołania i posługi

Józef Aszkiełowicz odbył zasadniczą służbę wojskową w wojskach obrony powietrznej w obwodzie moskiewskim (1975–1977). Właśnie wtedy pojawiły się pierwsze oznaki powołania. Przełomem była noc 1976 r., gdy – jak wspomina – idąc po pasie startowym, poczuł wielką miłość do Boga i przemożną potrzebę modlitwy. Klęknął i zanurzył się w rozmowie z Bogiem – wydarzenie to stało się ważnym krokiem na drodze duchowego dojrzewania.

Pierwszą parafią po święceniach była Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach, później posługiwał w Turgielach, Taboryszkach i Kamionce. Od 2016 r. pełni posługę w Butrymańcach i Podborzu. Oprócz duszpasterstwa dba o estetykę miejscowości, wspiera strażaków, współpracuje ze szkołami, organizuje wydarzenia i niesie pomoc parafianom.

Słowa uznania i odznaczenia

Biografię i zasługi laureata przedstawił wicemer Waldemar Śliżewski, przypominając, że działalność księdza została zauważona i nagrodzona przez najwyższe instytucje Rzeczypospolitej Polskiej.

– Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył księdzu Złoty Krzyż Zasługi, a Andrzej Duda – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi dla Kościoła na Wschodzie. W dorobku duchownego są także medal „Pro Patria”, tytuł „Polak Roku” i godność Honorowego Kanonika Archidiecezji Grodzieńskiej, ale najważniejszą jego zasługą jest to, że dla niego ważny jest każdy człowiek – powiedział Śliżewski.

Wręczając akt i medal Honorowego Obywatela, mer Zdzisław Palewicz podkreślił żarliwość posługi kapłana, duch patriotyzmu i ofiarność:

– Kościół jest dla niego duchową Ojczyzną – tam czuje się najlepiej. Ma bardzo mocną hierarchię wartości. Czasy się zmieniają, a ks. Józef broni wartości: na pierwszym miejscu stawia Boga i wiarę – daje temu świadectwo własnym przykładem. Równie ważna jest jego pracowitość: buduje, maluje, sadzi – stale działa, a ludzie obok niego również chcą działać. Żyje wspólnotą i jest wszędzie obecny. Jest wielkim patriotą: kocha swoją parafię, cały rejon solecznicki, Litwę i Polskę. To człowiek pokory i pokoju. Z wielką dumą wręczam mu najwyższe odznaczenie rejonu – mówił mer, życząc opieki Matki Bożej.

„Jesteśmy narzędziami w rękach Boga”

Odbierając wyróżnienie, ks. Józef Aszkiełowicz podziękował za przyznany tytuł:

– Z przejęciem przyjąłem wiadomość, że Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego nadała mi to zaszczytne miano. Z tego rejonu pochodzą moi rodzice, a Opatrzność Boża pozwoliła mi tu być: najpierw jako wikariusz w Ejszyszkach, potem proboszcz w Turgielach, dziś w Butrymańcach i Podborzu. W każdej z tych parafii czułem nie tylko miłość wiernych, ale i szacunek samorządu – powiedział.

– Bóg powołał mnie, gdy służyłem w wojsku. Wtedy zanurzyłem się w ciemną wodę – przecież nawet ministrantem nie byłem. Powiedziałem wtedy do Pana Boga: „jaki ze mnie, chuligana, ksiądz?”. Dziś widzę, że On odpowiedział: „to nie ty będziesz pracował – Ja będę działał przez ciebie”. Wszyscy jesteśmy narzędziami w rękach Boga – nie przeszkadzajmy Mu. Dziś czuję się jak w raju – dodał.

Minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, wspominając znajomość z kapłanem sprzed 20 lat, zaznaczył, że w każdej parafii ksiądz pozostawił wyraźny ślad swojej pracy – kazania są głębokie, proste i trafiają prosto w serce, a cała posługa jest wielką pomocą wspólnocie. Poseł Jarosław Narkiewicz przywołał słowa św. Jana Pawła II, że „człowiek jest wielki nie tym, co posiada, lecz tym, czym dzieli się z innymi”, podkreślając chrześcijańskie tradycje pielęgnowane dzięki takim duszpasterzom. Konsul Jolanta Wiśnioch zwróciła uwagę na przywiązanie kapłana do polskości i podziękowała za udział w wydarzeniach budujących patriotyzm, tożsamość narodową i pamięć historyczną.

Koncert-niespodzianka

Drugą część uroczystości stanowił symboliczny koncert – niespodzianka dla laureata – z udziałem przedstawicieli parafii, w których posługiwał. „Ave Maria” wykonała ejszyszczanka Laurita Rozmyslovičienė, „Modlitwę” Bułata Okudżawy zaśpiewał Radosław Stasiło z gminy Butrymańce, recytowano też wiersz parafialnego pieśniarza z Podborza Jana Rożanowskiego o „ciekawym głoszeniu Słowa Bożego”. Nie zabrakło zespołu folklorystycznego „Turgielanka”, a na finał wystąpił chór zespołu pieśni i tańca „Solczanie”. Ks. Józef rozpoznał jedną z melodii już po pierwszych taktach i dołączył do śpiewu, wysyłając słuchaczom jasne przesłanie o znaczeniu rodzinnej ziemi, pokorze i miłości bliźniego. Po koncercie nie brakowało serdecznych uścisków i rozmów.

fot. salcininkai.lt

fot. salcininkai.lt

fot. salcininkai.lt

fot. salcininkai.lt

fot. salcininkai.lt

Szósty Honorowy Obywatel

Ks. Józef Aszkiełowicz jest szóstym Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego. Wcześniej tytuł otrzymali: w 2022 r. Hanka Gałązka – przewodnicząca oddziału „Wspólnoty Polskiej” w Łomży, działaczka społeczna i filantropka; w 2019 r. Mieczysław Machulak – sekretarz miasta Połaniec, autor książek o rejonie solecznickim i filantrop; w 2016 r. bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna (pochodzący z rejonu solecznickiego); w 2005 r. działacz społeczny, wieloletni prezes „Wspólnoty Polskiej” Andrzej Stelmachowski oraz ludowa artystka Anna Krepsztul.