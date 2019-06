Krzysztof Zanussi kończy 80 lat

vdu

Ostatnio Krzysztof Zanussi gościł w Wilnie w ramach festiwalu filmowego Kino pavasaris. Reżyser zaprezentował film „Eter”, w którego powstawaniu mieli swój udział twórcy z Litwy. Otrzymał również nagrodę honorową festiwalu. Wcześniej w Polsce został laureatem nagrody za osiągnięcia życia – Orły 2019 – przyznaną przez Polską Akademię Filmową.

„Gonię się z tym czasem, bo nie wiem, ile mi go zostało. Na razie mam jeszcze siły. A jest tyle rzeczy wspaniałych do zrobienia. Tyle ciekawych możliwości…” – mówił w kwietniu w wywiadzie dla zw.lt Krzysztof Zanussi.

,,Niedoczas” – brzydkie słowo, ale jak to inaczej nazwać. To takie poczucie, że wiele pięknych rzeczy mijam i nie ma czasu się nimi nacieszyć, albo nimi nazachwycać, albo nie mam już tej energii. I tego mi szkoda. To tak jak dobre danie, które ledwie napoczęte, niezjedzone. Żal mi tego” – dzielił się swoimi spostrzeżeniami mistrz kina.

,,Zawsze chcę żyć teraźniejszością. Bardzo się pilnuję, żeby nie patrzeć wstecz za siebie, bo to jest niebezpieczne i w wymiarze indywidualnym, i zbiorowym. Niedobrze także jak naród patrzy za bardzo do tyłu. My Polacy powinniśmy bardziej się mobilizować, żeby myśleć o tym, co zrobić z Polską i jaką Polskę chcemy budować, a nie tylko wspominać, jaką piękną Polskę kiedyś myśmy mieli” – mówił Zanussi.

Fot. Tautvydas Stukas, Audrius Solominas, Gediminas Gražys

Podczas licznych wizyt na Litwie wielki reżyser wypowiadał się często na temat relacji polsko-litewskich.

„Kontakty z Litwą miałem jeszcze w czasach Związku Sowieckiego. Właśnie z tamtych dalekich czasów pamiętam Vytautasa Landsbergisa, jako muzykologa. I użyłem jakby jego postaci w moim filmie „Persona Non Grata”, gdzie bohater jest dysydentem i muzykologiem. Oczywiście inne cechy pochodziły od innych modeli. To jest tak bliskie sąsiedztwo i kluczowy element naszej tożsamości – Wielkie Księstwo, Korona, Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz te czasy, kiedy Polską rządzili Litwini. Trzeba przyznać, robili to bardzo udanie. Dynastia Jagielońska była naszą szczęśliwą dynastią i stworzyliśmy na owe czasy model bardzo współczesny i wybiegający na przód. Po czym mu nie sprostaliśmy. Wszystko to jest bardzo intrygujące dla mnie. Będąc z pochodzenia Włochem patrzę na to z jeszcze większą świeżością. Bardzo mnie to ożywia, aczkolwiek żadnych korzeni litewskich nie mam” – opowiadał Zanussi w lutym ubiegłego roku, prezentując na Wileńskich Targach Książki swoją autobiografię pt. „Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć”.

„Myślę, że jest pewna zadra w naszych relacjach. Dużo można mówić skąd ją można wyprowadzić. Za każdym razem jako Polak muszę sobie przypominać, że nas Polaków, koroniarzy jest dziesięciokrotnie więcej niż Litwinów. Więc musimy być dziesięciokrotnie bardziej delikatni, wrażliwi i mieć wyobraźnię na tą wrażliwość narodu, który się odrodził, a który kiedyś przynajmniej językowo roztopił w polszczyźnie. I odnalezienie tej tożsamości jest dla Litwinów czymś bardzo trudnym i ważnym. Cieszę się, że ten proces następuje” – podkreślał Krzysztof Zanussi.

Fot. Joanna Bożerodska

„Na pewno Litwa 20 lat temu była o wiele mniej przyjazna niż jest dzisiaj. Obecnie śmielej odwołuje się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie tylko do stulecia Litwy czysto narodowej. Tradycja Wielkiego Księstwa jest dużo ważniejsza dla świata, Europy i jednocześnie łączy tą Litwę z Koroną. Doświadczenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów było dobrym doświadczeniem. To była jakaś prefiguracja przyszłej, zjednoczonej Europy. Mieliśmy jakiś nowy pomysł na świat. Mieliśmy otwartość na rozmaitość, która łączyła Rzeczpospolitą. Byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa, teraz nie mówimy o tym tak odważnie, a szkoda, bo to jest część naszej historii. Wtedy to był islam, który nacierał na Europę, zresztą z obu stron. Od strony Gibraltaru i od strony Kamieńca Podolskiego. Razem z Litwinami obroniliśmy się przed tym i dzięki temu Wiedeń jest miastem europejskim. Mamy oczywiście obszar konfliktu, gdzie się nie zgadzamy. Nas denerwuje pewna małostkowość Litwinów, a powinniśmy zrozumieć, że właśnie przez to, że ich jest mało, ta obrona czasami przyjmuje formę gruboprzesadnej. Ta walka o parę liter, podwójne napisy, o nazwiska – ciągle z naszej polskiej perspektywy wydaje się małostkowa. Cała Europa jakoś sobie dała radę i mam nadzieję, że politycy wreszcie jakoś to rozwiążą” – mówił znany polski twórca.