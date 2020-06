Krzysztof Cugowski uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”

Krzysztof Cugowski został uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” w uznaniu zasług dla polskiej kultury muzycznej, które znacząco wpłynęły na bieg historii muzyki rozrywkowej.

– Jest mi niezmiernie miło, że władza słyszy, widzi, a nawet docenia. To może nie jest najważniejsze, ale dla ludzi związanych z kulturą to bardzo ważne. Przeżyłem 70 lat, a blisko 50 lat na scenie. Widziałem wszystko, cały PRL, co nas dotknęło przez te wiele lat. Cieszę się, że sytuacja ludzi popkultury zmieniła się w sposób zasadniczy – dziękował Krzysztof Cugowski.