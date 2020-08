Konkurs OPOWIEDZ MI O POLSCE – HISTORIE RODZINNE 2020

„Sto lat temu Polacy walczyli o odzyskanie i utrzymanie Niepodległości. W niemal każdej rodzinie postały pamiątki lub wciąż żywe wspomnienia o tamtych czasach. Spróbujcie do nich dotrzeć, zajrzeć na strych i do starych albumów, porozmawiać z bliskimi, którzy pamiętają jeszcze losy tych, którym zawdzięczamy dziś wolność. A może wasi przodkowie, z daleka od ojczyzny, walczyli o utrzymanie polskości, mimo zakazów mówiąc po polsku, kultywując polską tradycję, przekazując bliskim naszą historię i kulturę? Opiszcie te rodzinne historie, sfotografujcie archiwa lub dołączcie do swojej historii zdjęcia przodków i miejsc, w których żyli” – zachęcają organizatorzy konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy znaleźć w rodzinnych archiwach pamiątki związane z Polską, jej kulturą, historią, drogą do niepodległości lub walką o wolność ojczyzny. Następnie opowiedzieć historię związaną z tym niezwykłym przedmiotem – napisać skąd się wziął, do kogo należał, jak wiele znaczy dla uczestnika konkursu i jego bliskich – i zrobić mu zdjęcia. Nadesłane prace powinny być połączeniem zdjęć i komentującego je tekstu lub fotoreportażem, który przedstawi historię rodzinnego przedmiotu.

Konkurs skierowany jest do Polonii oraz Polaków żyjących w krajach dawnego bloku wschodniego – polskojęzycznej społeczności mieszkającej w Austrii, Mołdawii, Rosji, Szwecji, Irlandii, Kazachstanie, we Francji, na Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech.

W trzeciej edycji konkursu OPOWIEDZ MI O POLSCE – RODZINNE HISTORIE wygrać można aparaty fotograficzne – lustrzanki cyfrowe, smartwatche, czytniki e-booków oraz książki i gry planszowe.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 lat oraz osoby dorosłe.

Poszukując wzoru, inspiracji lub wskazówek jak powinna wyglądać praca konkursowa organizatorzy konkursu zachęcają do odwiedzenia poniższych stron, na których znajdują się reportaże historyczne nagrodzone w II edycji konkursu OPOWIEDZ MI O POLSCE – RODZINNE HISTORIE:

HISTORIA POLSKIEJ RODZINY KRESOWEJ

KARTKA Z PAMIĘTNIKA

POLSKOŚĆ WE MNIE

Prace w formacie czytelnym dla programu Microsoft Word wraz z załączonymi i opisanymi zdjęciami, wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ i – w przypadku osób niepełnoletnich – ZGODĄ RODZICÓW lub opiekunów należy przysyłać na adres konkurs@ida.pol.org.pl z tytułem maila HISTORIE RODZINNE 2020. W treści maila należy podać tytuł pracy oraz imię i nazwisko jej autora.

Prace przesyłać można do 6 listopada. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 listopada 2020 roku.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Więcej informacji o kokursie tutaj.