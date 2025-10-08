Konkurs Chopinowski/ 40 pianistów zakwalifikowanych do II etapu

Przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że decyzja była trudna, ale wskazał, że już sam występ podczas I etapu jest dla młodych pianistów dużym sukcesem i wyróżnieniem. Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener odczytał nazwiska zakwalifikowanych do II etapu pianistów.

W tym gronie znalazło się czterech Polaków – Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Do drugiego etapu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2021 r. awansowało dziewięciu pianistów z Polski, a w drugim etapie XVII Konkursu Chopinowskiego w 2015 r. było ośmiu polskich artystów.

W tym roku w II etapie wystąpią także: Jonas Aumiller (Niemcy), Yanyan Bao (Chiny), Kai-Min Chang (Chińskie Tajpej), Kevin Chen (Kanada), Xuehong Chen (Chiny), Zixi Chen (Chiny), Yubo Deng (Chiny), Yang (Jack) Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), Xiaoyu Hu (Chiny), Zihan Jin (Chiny), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), a także Kwanwook Lee (Korea Południowa), Xiaoxuan Li (Chiny), Zhexiang Li (Chiny), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Philipp Lynov (niezależny pianista neutralny), Tianyao Lyu (Chiny), Ruben Micieli (Włochy), Nathalia Milstein (Francja), Yumeka Nakagawa (Japonia), Vincent Ong (Malezja), Hao Rao (Chiny) oraz Anthony Ratinov (Stany Zjednoczone), Miyu Shindo (Japonia), Gabriele Strata (Włochy), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny), Miki Yamagata (Japonia), William Yang (Stany Zjednoczone) i Jacky Zhang (Wielka Brytania).

Przesłuchania II etapu rozpoczną się w czwartek o godz. 10 i potrwają do 12 października. Uczestnicy wykonają 40-50-minutowe recitale, w programie których znaleźć się muszą wybrane preludia, jeden z następujących polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Polonez fis-moll op. 44; Polonez As-dur op. 53 albo oba polonezy z op. 26, a także inny dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.