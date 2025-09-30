Znad Wilii

Konferencja naukowa poświęcona 1000-leciu koronacji Bolesława Chrobrego

W Senacie 23 września br. odbyła się konferencja "1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski i jej znaczenie polityczne w Europie".



„Będziemy mówili o kimś, o kim kronikarze mówili bardzo różnie: «jadowity wąż», «bezwstydny wszetecznik», «chytry lis» – to Thietmar, «najbardziej podstępny człowiek na ziemi» – to Kosma. Tak określano Bolesława Chrobrego. Wiadomo dlaczego: bo Chrobry budował niezależność państwa polskiego. Jego portret władcy idealnego stworzył Gall Anonim; portret władcy, który miał być wzorem dla wszystkich następnych władców budującej się Rzeczypospolitej” – powiedział wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński otwierając konferencję.

„Wielkowiekowy parlamentaryzm czy Unia Polsko-Litewska to dla nas powody do dumy. Historia naszego kraju pokazuje, że determinacja i wola pozwalają osiągać niesamowite cele” – powiedział przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr.

Program merytoryczny

Konferencję podzielono na cztery panele eksperckie, prowadzone przez badaczy z Polski i Czech oraz niemieckiego ośrodka we Frankfurcie nad Odrą:

  • Czy Bolesław Chrobry został królem już w roku 1000, w czasie zjazdu gnieźnieńskiego? – prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
  • Rola koronacji w kontekście sasko-piastowskiego (niemiecko-polskiego) sąsiedztwa – prof. dr hab. Eduard Mühle (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą).
  • Koronacja Bolesława Chrobrego z perspektywy państwa czeskiego – prof. dr hab. Libor Jan (Masarykova Univerzita, Brno).
  • Okoliczności koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku – prof. dr hab. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN).

W konferencji wzięli udział wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, senatorowie,  zastępca Szefa Kancelarii Senatu Magda Zdyra, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Michał Deskur.

Nagranie konferencji

Pełny zapis obrad jest dostępny online: obejrzyj konferencję na YouTube.




 

