Koncert z cyklu „Krzysztof Penderecki: Europa w hołdzie Mistrzowi”

Koncert jest dedykowany zmarłemu 29 marca 2020 roku światowej sławy kompozytorowi, dyrygentowi i pedagogowi, wieloletniemu Członkowi Honorowemu i Honorowemu Prezesowi Związku Kompozytorów Polskich, który współtworzył nowe oblicze polskiej muzyki XX wieku. W programie koncertu znajdzie się m.in. Sinfonietta per archi Krzysztofa Pendereckiego w zestawieniu z utworami kompozytorów polskich młodego pokolenia, w tym uczniów Maestro i laureatów konkursów kompozytorskich jego imienia, a także utwór jednej z najsłynniejszych współczesnych kompozytorek litewskich Raminty Šerkšnytė.

Sinfonietta per archi Pendereckiego, będąca orkiestrowym odpowiednikiem jego Tria smyczkowego (1990/91), to doskonały przykład dzieła neoklasycznego, inspirowanego barokową formą concerto grosso z wyraźnymi odniesieniami do muzyki Bartóka. W programie koncertu zostanie zestawiona z Sinfoniettą – Time is ticking autorstwa ucznia Maestro, Macieja Bałenkowskiego. Ten motoryczny utwór inspirowany koncepcją czasu zdobył I nagrodę w Konkursie Kompozytorskim „Sinfonietta per Sinfonietta” (2018) pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego. W repertuarze koncertu znajdą się także Novelette Wojciecha Kostrzewy (2018, I nagroda w III Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”) oraz Tech-uniques Andrzeja Ojczenasza (2019, I nagroda w V Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego w ramach 9. Festiwalu NDI Sopot Classic). Wieczór zwieńczy wczesna praca Raminty Šerkšnytė De profundis (1998), w której kompozytorka eksponuje szeroki wachlarz możliwości brzmieniowych w różnych fakturach orkiestrowych.

Projekt realizowany jest przez Związek Kompozytorów Polskich / Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC we współpracy z Orkiestrą Kameralną św. Krzysztofa Miasta Stołecznego Wilna. Partnerem wydarzenia jest Instytut Polski w Wilnie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Transmisja na żywo: na stronie LRT Klasika oraz na Facebooku i kanale YouTube Šv. Kristoforo kamerinis orkestras.

Koncert biletowany: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/sv-kristoforo-orkestras-krzysztof-penderecki-europe-in-tribute-to-the-master-334962