Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego on-line

17 września 2020 roku, w 81 rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Polskę oraz w roku 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej i 80 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, odbędzie się III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączony z promocją płyty Koncert Niepodległości „Niepokorne”. Kolekcjonerskie wydawnictwo zawiera zarówno repertuar koncertu, jak i pełny tekst historycznej narracji wydarzenia zilustrowany tematycznie powiązanymi grafikami.

Transmisja Koncertu Niepodległości „Poland” dostępna będzie od 17 września 2020 godz. 21.00 (cz. litewskiego) na stronach: www.koncertniepodleglosci.pl, www.fdrp.org.pl, www.spiewnikniepodleglosci.pl a także na profilu Koncert Niepodległości na Facebook

Koncert Niepodległości to projekt, który narodził się w Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 roku, a jego twórcami są polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz oraz Jacek ”Wiejski” Górski, reżyser, scenarzysta i producent. Obecny, 12 letni dorobek Koncertu Niepodległości to 34 edycje w Polsce, Australii i Kanadzie, na Litwie i Łotwie. We wrześniu 2019 w Bazie NATO na Łotwie podczas anglojęzycznej edycji koncertu Polish Independence Concert, żołnierzom dziewięciu narodowości artyści słowem i muzyką ukazali historię Polaków walczących „Za Naszą i Waszą Wolność”. Polskojęzyczna wersja tamtego koncertu zrealizowana została w lipcu 2020 roku a legendarnym polskim niszczycielu ORP Błyskawica i udostępniona w Internecie. W dniach 1-9 września 2020, sfilmowany został V Koncert Niepodległości „Westerplatte” dedykowany 100 rocznicy zaprzysiężenia Polski, a jego premiera internetowa planowana jest na koniec września. Na dorobek Koncertu Niepodległości składa się 156 kompozycji i aranżacji oraz blisko 20 odrębnych scenariuszy. Projekt tworzy międzynarodowy zespół muzyków sesyjnych, w którego skład weszło przez lata ponad 230 artystów, m.in. z Polski, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Armenii.

Fot. materiały organizatorów Na zdjęciu: Ola Turkiewicz i Grzegorz Wilk

Inspiracja i tematyka III Koncertu Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

III Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w całości poświęcony został czynowi niepodległościowemu kobiet, w tym kobiet walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym w latach 1939-1953. Artyści oddadzą hołd m.in. takim bohaterkom, jak Danuta Siedzikówna „Inka” i Lidia Lwow-Eberle „Lala”, sanitariuszki i łączniczki w oddziale mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, rozstrzelana w 8-9 miesiącu ciąży przez komunistycznych zbrodniarzy w 1946 roku Helena Motykówna „Dziuńka”, czy kpt. Weronika Sebastianowicz „Różyczka”, żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka powstania antykomunistycznego na ziemi Nowogródzkiej. Ukazane zostaną też żołnierki Ochotniczej Legii Kobiet walczącej zbrojnie w obronie ojczyzny w latach 1918-1921 oraz lotniczka Janina Lewandowska, jedyna kobieta zamordowana w Katyniu w 1940 roku.

Dalsza narracja koncertu przypomni też takie bohaterki narodowe, jak Jadwiga Andegaweńska (królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich i pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (powstaniec listopadowy), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), Jadwiga Piłsudska (lotniczka), gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (cichociemna), Wanda Krahelska (wykonawczyni zamachu bombowego na carskiego generał-gubernatora Gieorgija Skałona w 1906 r.) i Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski), Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty”, ratująca żydowskie dzieci z Getta) oraz Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych). Przywołana będzie też pamięć dziesiątek kobiet praktycznie dziś zapomnianych, jak np. Anna Dorota Chrzanowska (obrończyni twierdzy w Trembowli podczas wojny polsko-tureckiej w XVII w.), Helena Grabska (Orlę Lwowskie), Maria Wittekówna (żołnierka POW i szefowa Wojskowej Służby Kobiet), Zofia Rapp (agentka wywiadu Armii Krajowej), Wanda Gertz „Lena” (dowódca kobiecego batalionu AK) oraz Zofia Franio „Doktor” (dowódca Kobiecych Patroli Minerskich). Oprócz losów tysięcy polskich kobiet czynnie zaangażowanych w walkę o Niepodległą, ukażemy niemniej ważną dla zachowania ducha i dziedzictwa narodu, postawę matek, żon i córek, które były ostoją polskiego domu i rodziny.

Muzyka hybrydowa na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie wieloletniej pracy twórcy koncertu Niepodległości wypracowali swój własny styl nazywany muzyką hybrydową. Łączy on w spójną całość dawne pieśni z wieloma nurtami muzyki współczesnej, jak m.in. jazz, rock, muzyka klasyczna i elektroniczna, poezja śpiewana czy techno-house. III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego otworzy współczesna kompozycja Dobrawa (1109/2017). Powstała ona do średniowiecznego, łacińskiego tekstu kronikarza Galla Anonima. Chwilę później, za sprawą pieśni Miał król stary córki dwie (XVII w.) publiczność przeniesie się w czasy wojen polsko-tureckich. Z tego okresu pochodzi także stara pieśń ludowo-żołnierska Pożegnanie (XVI- XVII w.). Ukażemy też niezwykłą rolę kultu maryjnego w dziejach Polski i Polaków, co zilustruje pieśń Pod twoją obronę. Opowieści o XIX wieku, okresie wielkich nadziei wiązanych z Napoleonem oraz tragedii powstań narodowych, towarzyszyć będą utwory Chorągiewka (1808), Bywaj dziewczę zdrowa (1830), Biała chorągiewka (1830) oraz elektroniczna kompozycja do wiersza Wincentego Pola Bracia! Rocznica! (1831). Opowieści o latach pierwszej wojny zilustrują piosenki żołnierskie – Matka (1914) i Hymn pierwszej OLK (Ochotnicza Legia Kobiet, 1918). Zapowiedzią do kolejnych utworów: Kołysanka leśna (1942), Kujawiak akowski z Wileńszczyzny (1944) i Moja mała dziewczynko z AK (1944), będzie z kolei narracja poświęcona żołnierkom Armii Krajowej i Żołnierkom Wyklętym. Przypomnimy też zapomnianą dziś piosenkę Trzynastego grudnia (1981), śpiewaną przez kobiety internowane w więzieniu na Olszynce Grochowskiej. Koncert Niepodległości zakończy kompozycja tytułowa Niepokorne (2017). Na zakończenie tradycyjnie zaśpiewane zostaną cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego (1797).

W specjalnej edycji Koncertu Niepodległości występują Ola Turkiewicz (dyrektor muzyczny, kompozycje, aranżacje i śpiew), Kasia Jankowska (śpiew), Julia Ukielska – śpiew, Grzegorz Wilk (śpiew) oraz Zespół Muzyki Dawnej „Jerycho” w składzie Bartosz Izbicki, Wawrzyniec Dąbrowski, Mateusz Grzyb, Łukasz Kalisz, Maciej Królikowski, Leszek Kubiak, Aleksander Suchta, Paweł Szczyciński, Stanisław Szczyciński. Wokalistom towarzyszy orkiestra Koncertu Niepodległości pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, w składzie: Anna Suda | An On Bast (syntezatory modularne, sampler, maszyna perkusyjna), Maksymilian Pelczarski (akordeon), Paweł Jabłoński (instrumenty klawiszowe), Krzysztof Kowalewski (gitary), Marcin Ritter (bas, kontrabas) Piotr Krzemiński (trąbka), Karol Domański (perkusja), Wojciech Hartman (I skrzypce), Kamila Szalińska-Bałwas (I skrzypce), Anna Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Paulina Kusa (II skrzypce), Agnieszka Dobrzyńska (altówka), Oliwia Kędziora (altówka), Olga Łosakiewicz-Marcyniak (wiolonczela), Anna Lubiak Osmycka (wiolonczela). Prozatorską narrację wydarzenia poprowadzi aktor Robert Czebotar. Scenariusz i reżyseria: Jacek „Wiejski” Górski.

Komunikat prasowy