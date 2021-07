Koncert „Jazz w Jaszuńskim Pałacu”: Każdy odnajdzie dla siebie miły sercu utwór

„Color Jazz” wykonuje utwory w bardzo specyficznym stylu – a capella. „Musimy uważać, aby program się nie znudził. Dlatego właśnie staramy się, aby był jak najbardziej różnorodny. W trakcie koncertu zabrzmi muzyka klasyczna, folklor, oczywiście też jazz. Dodaliśmy do programu również popularne utwory zagraniczne. Ponadto zabrzmią piosenki mojego ojca, Mikalojusa Novikasa. Chcę, aby koncert się spodobał wszystkim słuchaczom – nie tylko fanom jazzu. Każdy odnajdzie jakieś miłe momenty w trakcie występu” – zapewnia sam Artūras Novikas, założyciel i kierownik zespołu.

Według niego, nie jest trudno dopasować muzykę etniczną do rytmów jazzowych. Należy posiadać odpowiedni warsztat muzyczny i mieć na myśli, że jazz – to improwizacja. „Należy rozumieć, jak brzmią melodie amerykańskie, na przykład gospel. Skoro można improwizować w gospelu, można spróbować to zrobić i w litewskiej muzyce ludowej” – zapewnia rozmówca portalu zw.lt.

„W improwizacji najtrudniejszą rzeczą jest ją poczuć. Część muzyków robi to z łatwością, inni mogą włożyć bardzo wiele pracy, ale nie uda mu się to dobrze. Czasami jest tak, że improwizacja nie brzmi naturalnie, a sztucznie. To samo jest z kompozytorami – nie każdy jest Beethovenem” – tłumaczy Novikas.

Litewska muzyka etniczna zachwyca nie tylko samych Litwinów, ale również słuchaczy za granicą. „Często po naszym zagranicznym występie pytałem gości, co im się najbardziej spodobało. Zawsze byłem zdziwiony, gdy odpowiadali mi, że polubili właśnie piosenki ludowe. Cieszę się z tego i dlatego właśnie staramy się wykonywać przynajmniej kilka takich utworów. Bardzo akcentujemy takie pieśni, jak sutartinės. Brzmią one na naszych koncertach zupełnie inaczej” – twierdzi kompozytor.

W związku z kwarantanną zespół „Color Jazz” już dwa lata nie odwiedzał krajów zagranicznych. „Bardzo tęskniliśmy za koncertami. Praktycznie siedem miesięcy repetowaliśmy online. Jaka to jest praca? Jeżeli mamy do czynienia z całym zespołem, nie możemy w tym samym czasie obserwować dziesięć śpiewających osób w Internecie. Gdy wreszcie zorganizowaliśmy próbę na żywo, tak naprawdę miałem ciarki na plecach. Zaczynasz wtedy rozumieć, jak cudownie brzmi ten prawdziwy, nie komputerowy, dźwięczący jak spod łodzi podwodnej, głos. W tym tygodniu mieliśmy specjalny obóz dla wykonawców. Repetycje trwały praktycznie 6 godzin dziennie. Oczywiście, lekkie zmęczenie było odczuwalne, ale widziałem, jak bardzo młodzież jest stęskniona za byciem razem: wspólnym śpiewaniem, komunikacją. Wydaje mi się, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Myślę, że mimo trudności pandemicznych daliśmy radę i czeka na nas świetny koncert” – uważa kierownik.

Duży wpływ na atmosferę ma również miejsce występu, w danym wypadku, pałac Balińskich w Jaszunach. „Pałac jako sala koncertowa swoją elegancją nakazuje nam jeszcze bardziej odpowiedzialnie podejść do swojej pracy. Koncerty stają się jeszcze bardziej „wywyższające”. Występy w pałacach są również częścią edukacyjną dla młodych wykonawców – nie bywają w nich często, więc takie miejsca stanowią dla nich również atrakcję turystyczną” – podsumowuje Artūras Novikas.

Koncert „Jazz w Jaszuńskim Pałacu” odbędzie się dziś (11 lipca) o godz. 15.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Poprzedzi go o godz. 13.30 wykład „Droga do Konstytucji 3-ego maja: zmiany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kontekście międzynarodowym (1772-1791)“, wykładowca dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Muzeum Narodowe Litwy, Pałac Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Instytut Historii Litwy). Wstęp wolny!