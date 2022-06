Koncert Chóru i Orkiestry Barokowej

Chór i Orkiestra Barokowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie wykonuje muzykę sakralną, pieśni patriotyczne oraz kompozycje instrumentalne z epoki baroku. Dyrygentem zespołu jest urodzona w Wilnie prof. Teresa Krasowska, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej i nauczyciel Szkoły Muzycznej w Lublinie.

Do najbardziej prestiżowych występów zespołu można zaliczyć m. in. koncerty: w Filharmonii Lubelskiej, Częstochowskiej, w Polskim Radiu Lublin, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, na Zamku Królewskim w Warszawie, na Zamku Lubelskim, w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, Archikatedrze Warszawskiej, Lubelskiej, w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Oprócz występów w kraju zespół prezentował się za granicą: dwukrotnie – na wileńszczyźnie, w Rzymie i w Belgii, występując m.in. w Parlamencie Europejskim jako pierwszy zespół z Polski. W roku 2006 r. zespół promował polską kulturę muzyczną w Ziemi Świętej, zaś w 2007 r. we Francji.