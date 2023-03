Kompozytor Jan A. P. Kaczmarek laureatem PNF Orły 2023 za osiągnięcia życia

Nazwisko laureata podano podczas konferencji prasowej, która odbyła się w warszawskim studio Canal+.

Jak podkreślił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński, decyzja o przyznaniu Kaczmarkowi nagrody za osiągnięcia życia jest „doniosła z wielu względów”. „Jan A. P. Kaczmarek to wielki polski kompozytor, który opuścił ojczyznę. Rozmawiałem z nim dwadzieścia lat temu. Opowiadał mi o tym, jak to jest być w Los Angeles, mieć wiele dzieci, być z żoną, nie znając nikogo i mając dwadzieścia dolarów na koncie. Wtedy napisał pierwszą muzykę, za którą spłacił wszystkie długi… Oscar do filmu +Marzyciel+, a później wiele, wiele polskich filmów. Wrócił do Polski, przywróciliśmy go narodowej kinematografii. Janie, mnóstwo zdrowia i ogromne życzenia od całej Polskiej Akademii Filmowej” – powiedział.

Jan A.P. Kaczmarek (ur. 1953 r. w Koninie) jest kompozytorem, laureatem Oscara z 2005 r. za muzykę do filmu „Marzyciel” Marca Forstera. Karierę muzyczną rozpoczął od współpracy z Teatrem Dnia Ósmego. W 1989 roku wyjechał do Los Angeles. Jest autorem muzyki do takich filmów, jak m.in.: „Całkowite zaćmienie” i „Plac Waszyngtona” Agnieszki Holland, „Hania” Janusza Kamińskiego, „Horsemen – jeźdźcy Apokalipsy” Jonasa Akerlunda, „Dzieci Ireny Sendlerowej” Johna Kenta Harrisona oraz „Aż po grób” Aarona Schneidera. Jest twórcą festiwalu Transatlantyk, którego pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu latem 2011 roku. W ostatnich latach skomponował muzykę m.in. do „Doliny Bogów” Lecha Majewskiego (2019), „Magnezji” Macieja Bochniaka (2020), „Śmierci Zygielbojma” Ryszarda Brylskiego (2021) oraz „Van Gogha” Daniela Fridella.

W styczniu br. córka artysty Anastazja Davis zorganizowała w sieci zbiórkę na leczenie Jana A. P. Kaczmarka, który od dłuższego czasu cierpi na schorzenie neurologiczne o postępującym przebiegu – zanik wieloukładowy (MSA – multiple system atrophy). Jak poinformowała Davis, stan zdrowia artysty jest obecnie na tyle słaby, że całkowicie uniemożliwia mu pracę. Kompozytor nie może samodzielnie się poruszać i wymaga stałej opieki.

Orzeł za osiągnięcia życia to jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych, przyznawanych przez członków Polskiej Akademii Filmowej. Statuetka jest wręczana od 1999 r. Otrzymali dotychczas m.in.: Andrzej Wajda (2000), Tadeusz Konwicki (2002), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016), Maja Komorowska (2020), Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz (2021) oraz Jerzy Skolimowski (2022).

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2023 zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się w poniedziałek 6 marca w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i będzie transmitowana w Canal+. W tym roku najwięcej szans na statuetki mają twórcy „IO” Jerzego Skolimowskiego, „Johnny’ego” Daniela Jaroszka, „Silent Twins” Agnieszki Smoczyńskiej i „Chrzcin” Jakuba Skoczenia.