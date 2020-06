Karnawał wenecki – na Zarzeczu. Już w ten weekend

Już dzisiaj od 14.00 w skwerze Sirvydasa – wykłady o włoskiej kulturze, tradycjach i zwyczajach. O 16.00 – szybka lekcja włoskiego. O 19.00 – koncert muzyki włoskiej.

Z kolei już jutro w godz. 16.00-22.00 na Zarzeczu rusza karnawał wenecki i przez cały weekend poczujemy się niczym na włoskich wakacjach.

,,Idea zorganizowania karnawału zrodziła się spontanicznie. Karnawał w Wenecji to niezwykle wyrazisty obraz Włoch, dlatego chcemy wnieść te kolory do Wilna, aby ożywić kulturę, teatr i muzykę w przestrzeni ulicznej, by tegoroczne lato, zwłaszcza po zamieszaniu, które mieliśmy wiosną, było aktywne – mówi Kotryna Žilinskaitė, kierownik placówki artystycznej Užiateka, która pracuje nad karnawałem weneckim na Zarzeczu.

Foto Saulius Žiūra

Program Tygodnia Włoskiego w Wilnie w dniach 5-7 lipca znajdziemy na https://www.govilnius.lt/italisko-savaitgalio-programa