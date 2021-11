Kabaret Wileński. Zakończono zdjęcia do spektaklu muzycznego „Wileńskie do siego roku”

W ubiegłym tygodniu zakończono zdjęcia do spektaklu noworocznego „Wileńskie do siego roku”. Piąta produkcja zrealizowana we współpracy TVP Wilno i Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie i zostanie wyemitowana już 31 grudnia 2021 roku.