K. Nawrocki: zapalcie znicz i zmówcie modlitwę za Bohaterów

Prezydent Karol Nawrocki w dniu Wszystkich Świętych napisał, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę.

„Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!” – napisał prezydent na portalu X.

Do wpisu dołączono grafikę z apelem „ZAPAL ZNICZ BOHATEROM”.

