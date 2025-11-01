K. Nawrocki: zapalcie znicz i zmówcie modlitwę za Bohaterów

„Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!” – napisał prezydent na portalu X.
Prezydent Karol Nawrocki w dniu Wszystkich Świętych napisał, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę.
„Pamiętajmy, by odwiedzając mogiły naszych bliskich, zapalić także znicz i zmówić modlitwę na grobach Bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę!” – napisał prezydent na portalu X.
Do wpisu dołączono grafikę z apelem „ZAPAL ZNICZ BOHATEROM”.