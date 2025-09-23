Już wkrótce: Młodzieżowy Festiwal Sztuki Teatralnej Sol Oriens w Wilnie

Podczas festiwalu uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności – warsztat aktorski poprowadzi Marek Kościołek znany aktor i reżyser, natomiast warsztat muzyczny poprowadzi Piotr Śnieguła, wprowadzając młodych w świat rytmu i dźwięku. Nie zabraknie także spektakli i występów, zarówno lokalnych, jak i przyjezdnych artystów. Na scenie zaprezentują się teatrzyki młodzieżowe z gimnazjum im. Jana Pawła II, z Niemieża oraz grupa „Rotka” z gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Do Wilna przyjadą także zespoły teatralne z Polski – w tym słynny Teatr Ósmego Dnia, Pomarańcze Ucho w skarpie z Poznania oraz młodzi twórcy z Krakowa, Lublina i Nowej Soli.

Program dopełni koncert krakowskiego Jaszczura oraz recitale młodych wilnian: Anny Borkowskiej, Gabrieli Zagarenko i Ro Coltona, dobrze znanego publiczności wileńskiej. Widzowie usłyszą również piosenki ze spektakli studia młodzieżowego prowadzonego przez Bożenę Sosnowską, takie jak Robczik czy nowoczesna interpretacja klasyki Juliusza Słowackiego – Balladyna Reloaded, która stanie się jednym z głównych wydarzeń festiwalu. Będzie można także obejrzeć poruszający film „Kameleon” , reżyseria Aurora Degesytė.

Ważnym elementem programu będą również dyskusje z publicznością, które poprowadzi Gabriela Andruszkiewicz – aktorka i tłumaczka teatralna. Będzie to okazja do rozmów o teatrze, wymiany doświadczeń i spojrzenia na sztukę z różnych perspektyw.

Organizatorzy podkreślają, że nadrzędnym celem wydarzenia jest kształcenie umiejętności artystycznych młodzieży i doskonalenie języka polskiego, a także budowanie mostu między młodymi twórcami z Litwy i Polski. Festiwal nie ogranicza się jedynie do prezentacji gotowych spektakli – to również czas twórczej współpracy i powstawania mini-etiud teatralnych, rozwijających wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, miejsce o szczególnym znaczeniu dla społeczności polskiej na Litwie, stanie się w tych dniach sceną spotkania różnych teatrów, muzyki i młodzieżowej twórczości. Sol Oriens to wydarzenie, które łączy klasykę i nowatorstwo, lokalność i międzynarodową wymianę kulturową, a przede wszystkim – inspiruje do działania i odkrywania własnych możliwości.

Organizatorzy serdecznie zapraszają uczniów, nauczycieli oraz dorosłych miłośników sztuki, którzy chcą spędzić ten czas w wyjątkowej, twórczej atmosferze.