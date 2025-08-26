Już po raz piąty rusza projekt „Witaj, świecie muzyki”

Organizatorami wydarzenia są Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz Litewska Filharmonia Narodowa, przy wsparciu Litewskiej Rady Kultury i Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Edukacja przez sztukę i historię

Projekt łączy koncerty edukacyjne z zajęciami o dziejach Jaszun i XIX-wiecznej kultury dworskiej. Młodzież będzie mogła nie tylko poznać instrumenty i style muzyczne, lecz także wziąć udział w warsztatach o historii dworu i jego parku. Dodatkowo uczestnicy spróbują swoich sił w pieczeniu tradycyjnych jaszuńskich pierników, których receptura liczy ponad 200 lat.

Program wydarzeń

16 września, godz. 11.00 – koncert „Gaublio siuita" w wykonaniu Tadasa Motiečiusa (akordeon) i Vytautasa Kiminusa (birbynė). W programie utwory kompozytorów Alfreda Schnittke, Osvalda Balakauskasa, Edvarda Griega, Béli Bartóka.

23 września, godz. 11.00 – koncert „Pučiamųjų instrumentų muzikos pasaulis" zespołu Musica Humana pod kierunkiem Roberta Beinara. W repertuarze m.in. J. S. Bach, A. Vivaldi, E. Morricone.

30 września, godz. 11.00 – koncert „Pasivaikščiojimas stygų labirintais" rodzinnego tria Regnum Musicale (Joana, Elena i Kotryna Ugnė Daunytė) – arfa, wiolonczela i skrzypce.

Zajęcia dodatkowe

Każdego dnia koncertowego odbędą się także warsztaty: