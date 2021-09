Jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w gali z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. – Kiedy tu się wchodzi, to człowiek nie ma wątpliwości, że podziękowanie i nagrodzenie tych, którzy na co dzień dbają o tę niezwykłą spuściznę, jest absolutnie zasadne. Zamek prezentuje się pięknie. Kiedy patrzymy na niego dzisiaj, to trudno uwierzyć, że 50 lat temu było tutaj tylko morze ruin – wskazywał Prezydent.