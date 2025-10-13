Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt laureatami Nagrody Nobla z ekonomii

Połowa nagrody została przyznana J. Mokyrowi „za określenie warunków postępu technologicznego niezbędnych do zrównoważonego wzrostu”, a druga część wspólnie Philippe’owi Aghionowi i Peterowi Howittowi „za teorię zrównoważonego wzrostu poprzez twórczą destrukcję”.

Laureaci otrzymają złoty medal, dyplom oraz podzielą się nagrodą pieniężną w wysokości 11 milionów koron szwedzkich (1 milion euro).

W komunikacie prasowym komitetu zaznaczono, że tegoroczni laureaci pokazali, jak nowe technologie mogą sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi.

„Technologie rozwijają się w szybkim tempie i mają wpływ na nas wszystkich – nowe produkty i metody produkcji w niekończących się cyklach zastępują stare. To podstawy zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który poprawia poziom życia, zdrowie i jakość życia ludzi na całym świecie” – czytamy w komunikacie Komitetu Noblowskiego. „Jednak tak nie było zawsze. Przeciwnie, stagnacja była normą przez dużą część historii ludzkości. Pomimo ważnych odkryć, które czasami poprawiały warunki życia i zwiększały dochody, wzrost ostatecznie zawsze ustawał” – dodano w oświadczeniu.

Joel Mokyr, urodzony w 1946 roku w Holandii, profesor na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, w stanie Illinois, USA, wykorzystał źródła historyczne jako narzędzie do ujawnienia przyczyn, które sprawiły, że zrównoważony wzrost stał się nową normą.

Udowodnił, że aby innowacje mogły wzajemnie się zastępować w samonapędzającym się procesie, nie wystarczy wiedzieć, że coś działa, ale również trzeba mieć naukowe wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Często brakowało tego wyjaśnienia przed rewolucją przemysłową, co utrudniało poleganie na nowych odkryciach i wynalazkach.

Mokyr podkreślił również, jak ważne jest, aby społeczeństwo było otwarte na nowe pomysły i zmiany.

Philippe Aghion, urodzony w 1956 roku, profesor w Francji i Wielkiej Brytanii, oraz Peter Howitt, urodzony w 1946 roku w Kanadzie, profesor na Uniwersytecie Browna w Providence, Rhode Island, USA, także badali mechanizmy zrównoważonego wzrostu.

W artykule z 1992 roku przedstawili model matematyczny tego, co nazywa się twórczą destrukcją: kiedy na rynek wchodzi nowy i lepszy produkt, firmy sprzedające starsze produkty przegrywają. Innowacja jest czymś nowym i dlatego twórczym. Jednak jest też destrukcyjna, ponieważ firma, której technologia staje się przestarzała, zostaje wyeliminowana przez konkurencję.

„Laureaci pokazują w różnych sposób, jak twórcza destrukcja generuje konflikty, które należy zarządzać konstruktywnie. W przeciwnym razie innowacje będą blokowane przez ugruntowane firmy i grupy interesu, które ryzykują znalezienie się w niekorzystnej sytuacji” – czytamy w komunikacie komitetu. „Prace laureatów pokazują, że wzrost gospodarczy nie jest rzeczą oczywistą. Musimy wspierać mechanizmy, które stanowią podstawę twórczej destrukcji, aby nie wrócić do stagnacji” – powiedział John Hassler, przewodniczący komitetu Nagrody Ekonomicznej.

W zeszłym roku Nagroda Nobla z ekonomii została przyznana Daronowi Acemoglu, Simonowi Johnsonowi i Jamesowi A. Robinsonowi, którzy zostali uhonorowani za badania dotyczące kształtowania się instytucji i ich wpływu na dobrobyt.

Nagroda Nobla z ekonomii formalnie nosi nazwę „Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych imienia Alfreda Nobla” i jest przyznawana od 1969 roku. Jest to obecnie jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać ekonomista.

Choć jest to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie ekonomii, nie zyskało ono takiego samego statusu, jaki mają nagrody wymienione w testamencie A. Nobla – za osiągnięcia w dziedzinach medycyny, fizyki, chemii, literatury i pokoju.

Sezon tegorocznych Nagród Nobla rozpoczął się w poniedziałek, kiedy ogłoszono, że Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana Amerykankom Mary E. Brunkow i Freddowi Ramsdellowi oraz Japończykowi Shimonowi Sakaguchi za badania nad tym, jak układ odpornościowy uczy się „nie atakować samego siebie”.

We wtorek ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – zostali nimi amerykańscy naukowcy John Clarke i John M. Martinis oraz francuski naukowiec Michel H. Devoret za odkrycia w zakresie makroskalowego tunelowania kwantowego i kwantowania energii w obwodach elektrycznych.

W środę Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana Japończykowi Susumu Kitagawie, Australijczykowi Richardowi Robsonowi i Omarowi M. Yaghi z USA za stworzenie struktur metalowo-organicznych.

W czwartek Nagroda Nobla w dziedzinie literatury została przyznana Węgrowi Laszlo Krasznahorkaiowi „za sugestywną i wizjonerską twórczość, która w apokaliptycznym terrorze ponownie potwierdza moc sztuki”.

W piątek Norweski Komitet Noblowski ogłosił, że laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została wenezuelska polityk i liderka opozycji, Maria Corina Machado, za „jej nieustanną pracę na rzecz praw demokratycznych dla obywateli Wenezueli oraz walkę o sprawiedliwą i pokojową transformację z dyktatury w demokrację”.

Nagrody zostaną wręczone w Oslo i Sztokholmie 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Wynalazca A. Nobel zmarł w 1896 roku, a te nagrody ustanowił w swoim testamencie.