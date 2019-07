„Jest nas 60 milionów” – kampania społeczna o Polakach za granicą

vdu

Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezydencki minister Adam Kwiatkowski i szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Kampania ma przekazywać Polakom mieszkającym w kraju informacji o codzienności tych, którzy z Polski wyemigrowali; równocześnie do Polonii mają docierać wiadomości o tym, jak zmienia się ich ojczyzna. Akcja ma też zachęcać polskich emigrantów do powrotu do kraju.

Sygnatariuszami porozumienia dot. realizacji kampanii są m.in. Senat, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Rada Mediów Narodowych.

Partnerami akcji są m.in. Polska Agencja Prasowa, TVP, TVP Polonia, Polskie Radio i Tygodnik „Do Rzeczy”. We wtorkowej uroczystości wzięli udział prezesi i przedstawiciele tych mediów.

„60 milionów – to liczba osób na całym świecie połączonych polską tożsamością narodową, w której tkwi olbrzymia siła i potencjał. Chcemy z niego wydobyć wszystko to, co najlepsze, by budować pozycję naszego kraju na całym świecie” – powiedział marszałek Karczewski. Wyraził zadowolenie z tego, że różne media zdecydowały się działać na rzecz tej idei.

Kampania społeczna „Jest nas 60 milionów” ma na celu informowanie polskiego społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą, a także naszych rodaków mieszkających poza granicami o Polsce oraz o możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego.

Projekt skupia się na poszerzaniu wiedzy o Polonii i Polakach za granicą oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji.