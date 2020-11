Jesienne Powroty Poezji nad Wilię

Od ponad ćwierćwiecza, a konkretnie od 1994 roku, spotykamy się w Wilnie w maju, gdy wszystko kwitnie. Z wiadomych jednak powodów festiwal, tym razem pod hasłem „Łączy nas Niemen”, nie odbył się. Mieliśmy wyruszyć m.in. śladami „Nad Niemnem” – przejażdżka statkiem! – do Grodna i okolic, planowany był poetycko-muzyczny meeting w Starych Wasyliszkach, w domu, w którym mieszkał Czesław Wydrzycki, późniejszy Niemen. Taka szansa z zaistniałą sytuacją na Białorusi nieprędko powróci. Również przeniesiony na jesień festiwal, ze zmienionym, ale ambitnym programem, z tychże powodów nie mógł się odbyć.

Organizacja spotkań kosztowała wiele wysiłku, mieli przybyć goście z całego świata, festiwalu oczekiwali jego sympatycy i fani. To właśnie dlatego postanowiliśmy nawiązać do przedsięwzięcia w trybie online, by zrekompensować choć w części spotkania i ich unikalny nastrój. Spotkamy się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, prezentując utwory literackie i muzyczne, nowości wydawnicze, filmy i rozmowy. Poeci i pisarze, muzycy i filmowcy, wszyscy nasi przyjaciele, którym jest bliska literatura i sztuka, pragną dać tym wyraz, że jesteśmy razem i powracamy do tamtych inspiracji twórczych, że i współcześnie nad Wilią, a tym razem i nad Niemnem, obecna jest poezja.

Byłaby to niepowetowana szkoda, żeby dorobek „Majów na Wilią” poszedł w niepamięć. Chcemy, żeby ten niezwykły potencjał, tworzony latami, był wzbogacany, dawał szansę na współpracę. Przypomnę, że dotychczas w festiwalu wzięło udział tylko ponad tysiąc twórców i animatorów kultury z trzydziestu kilku krajów świata, że uświetnili go swoją obecnością znani pisarze i artyści, a z inspiracji wileńskich powstały setki utworów, publikacji o Wilnie i Litwie, dokumentów radiowych i filmowych, nawiązana została stała współpraca na niwie muzycznej i teatralnej. To z kolei pozwoliło wielu twórcom wileńskim zaistnieć w Polsce i innych krajach.

Naszymi gośćmi będą m.in. poetki Julia Fiedorczuk i Urszula Zajączkowska, autor książek o Wschodzie, podróżnik i fotograf – Piotr Malczewski oraz współautor biografii Anny Walentynowicz – Marek Sterlingow. Nie zabraknie oczywiście poetów i gości z Polski, Litwy i innych krajów, którzy brali udział w poprzednich edycjach festiwalu, jak i tych, którzy to czynią po raz pierwszy.

Jednym z bohaterów tegorocznej edycji jest Leopold Tyrmand. O jego pobycie w Wilnie w czasie drugiej wojny światowej będziemy rozmawiali z Marcelem Woźniakiem, autorem książek biograficznych o Tyrmandzie. Fragmenty „Dziennika 1954” przeczyta Zbigniew Zamachowski, z którym wystąpi znakomity muzyk jazzowy Leszek Żądło. Festiwal otworzymy m.in. rozmową poświęconą zmarłemu niedawno wybitnemu artyście urodzonemu w Wilnie – Andrzejowi Strumille, który był Przyjacielem festiwalu „Maj nad Wilią”.

Serdecznie zapraszam na „Powroty Poezji nad Wilię” online, na strony internetowe i facebooka, przede wszystkim kwartalnika „Znad Wilii” – organizatora festiwalu, jego partnerów – Mazowieckiego Instytutu Kultury, Festiwalu Filmowego EMiGRA (odsłona wileńska odbędzie się 13 grudnia 2020), na zaprzyjaźnione portale społecznościowe. Materiały festiwalowe proszę o udostępnianie dalej.

Swoje propozycje proszę kierować na adres mailowy kwartalnika „Znad Wilii”. A młodych twórców zapraszam na konkurs jednego wiersza. O szczegółach będziemy informować Państwa. Niech nas łączy słowo, muzyka i obraz, niech nam przyświeca dobrym i ciepłym światłem poezja!

Romuald Mieczkowski,

dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” / „Powroty Poezji nad Wilię”

