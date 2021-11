Jaśmin i “Ten pierwszy raz”

„Ten pierwszy raz”, bo o nim właśnie mowa, to piosenka o szczególnym momencie, kiedy pokonujemy strach. Kiedy się wynurzamy na powierzchnię i zaczynamy być zauważani, zaczynamy mówić swoim głosem. To piosenka o odwadze, o pokonywaniu lęków, uprzedzeń i zarazem zachęta do bycia sobą, do podejmowania wyzwań i wiary w swoje siły, aby móc realizować swoje marzenia.

„Wielu kobietom potrzeba właśnie tego pierwszego kroku, wynurzenia się, po którym nabierają pewności siebie i stają się silniejsze. Chcemy, żeby nasza piosenka je do tego inspirowała.”

Muzycznie jest to utwór niejednoznaczny. Mamy tu sporo elektroniki, dużo gitary elektrycznej, bogate brzmienie perkusji oraz wysokich dźwięków skrzypiec, które nadają piosence jeszcze więcej przestrzeni. A nad tym wszystkim góruje mocny wokal Agaty i to powoduje, że utwór oscyluje na granicy kilku gatunków muzycznych: popu, rocka i subtelnej elektroniki. Jaśmin jak zwykle nie daje się zaszufladkować.

„Kiedy czujemy się dobrze u siebie i ze sobą, możemy wtedy więcej dawać innym. Chcemy, żeby odbiorcy naszej piosenki mogli – przed jakąś ważną decyzją, przed którą co i raz musimy stawać – mogli posłuchać tej piosenki i zaśpiewać z nami refren. Mamy nadzieję, że w tym, co dzieje się u nich pierwszy raz – w tym kroku naprzód – usłyszą nasze wsparcie” – dodaje zespół.