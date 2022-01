IV Wileński Festiwal Świateł: Technologia to jeden ze sposobów na zrozumienie współczesnego świata

Tym razem wśród gości Wileńskiego Festiwalu Świateł organizowanego przez Wileńskie Centrum Kultury więcej niż kiedykolwiek przedstawicieli sztuk wizualnych, którzy za pomocą światła przekazują konceptualne myśli wykraczające poza język.

Jednym z twórców, którego formy i treści reprezentują narzędzia komunikacji, jest Romain Tardy, Francuz mieszkający i pracujący obecnie w Brukseli w Belgii. Artysta, który dużo podróżuje po świecie, zaprezentuje swoją instalację zatytułowaną Wielka Rada Niezdecydowania lub TGIC na IV Wileńskim Festiwalu Świateł, który zostanie wystawiony w Łukiskim Więzieniu 2.0. Jest to krąg o średnicy 20 metrów składający się z osiemnastu modułów emitujących światło i dźwięk, w których publiczność zapraszana jest do zanurzenia się w świetle, słowach i mistycznych pieśniach generowanych przez sztuczną inteligencję. Światła i utwór muzyczny skomponowany przez kompozytora Lorana Delforge maluje odwiedzającym mimowolny autoportret wielomiliardowego współczesnego społeczeństwa sieciowego; przedstawia ludzkość taką, jaką naprawdę jest, a nie taką, jaką chce być widziana.

Romain Tardy, dyplomowany artysta, działa na scenie sztuk wizualnych od 2008 roku, pracując jako projektant oświetlenia w różnych studiach i wydarzeniach w Paryżu. Dziś jego prace pokazywane są na całym świecie i często odbierane są jako poetyckie doznania zmysłowe za pomocą światła, map wideo, obiektów fizycznych i dźwięku. Kwestionują nasz związek ze zmianami technologicznymi i cyfrowymi oraz ich wpływ na społeczeństwo. Artysta pyta kim naprawdę jesteśmy, kim chcemy być. Romain Tardy, zainspirowany miejscami odwiedzanymi i spotykanymi przez jego ludzi, żywe istoty i wszelkie organizacje społeczne, opowiada więcej o swojej pracy i czeka na spotkanie na Wileńskim Festiwalu Świateł.

Będziemy podziwiać IV Wileński Festiwal Świateł, organizowany przez Wileńskie Centrum Kultury, w dniach 25–29 stycznia wieczorami od 17:00 do 22:00.

Imponująca instalacja TGIC, w przeciwieństwie do innych obiektów festiwalowych, będzie prezentowana w Łukiskim Więzieniu 2.0 od 25 stycznia do 3 lutego, codziennie wieczorem od 17:00 do 22:00.